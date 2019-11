SLM Solutions Group AG et Divergent Technologies signent une lettre d'intention pour l'achat de machines de fabrication additive de nouvelle génération ainsi que pour approfondir leur partenariat stratégique





Au salon FORMNEXT 2019, les partenaires stratégiques prévoient de présenter un quart de la section frontale de l'hypervoiture entièrement fonctionnelle et résistante aux chocs de Divergent, dotée d'une structure de châssis imprimée révolutionnaire. En outre, ils vont présenter des composants de suspension et de châssis légers, conçus et validés de manière générative, y compris un ensemble de bras de commande fabriqué lors la première instance de pré-production de la machine développée conjointement. Les structures de suspension et de châssis qui vont être exposées ont été produites à partir de la suite complète de machines de fusion sélective par laser ? y compris les systèmes SLM®800, SLM®500 et SLM®280 ? et ont enduré avec succès une distance de plus de 450 000 kilomètres, dans des conditions simulées de route réelle.

Pour accélérer le développement et la mise sur le marché des machines de prochaine génération, Divergent achètera cinq machines de pré-production qui seront utilisées à des fins d'intégration en usine et de protection anti-balles des systèmes sur son site de démonstration à Los Angeles, en Californie.

Selon le PDG de Divergent Kevin Czinger, la société prévoit d'utiliser les machines de prochaine génération pour répondre à la demande en termes de production de nombreux grands constructeurs automobiles mondiaux. Le déploiement initial en usine de Divergent nécessitera l'emploi d'au moins vingt machines de production de prochaine génération une fois qu'elles seront commercialement disponibles. Rien que pour 2020, Divergent prévoit de commencer la production en série de structures critiques pour la sécurité à destination des clients OEM aux États-Unis et en Europe, suivie du déploiement de sites de fabrication de pointe chez ses clients.

Meddah Hadjar, PDG de SLM Solutions, a déclaré : « La machine de nouvelle génération issue de ce partenariat permet un bon rapport coût/productivité et donc une large utilisation de la fabrication additive métallique pour une véritable production en série. »

« L'alignement des deux sociétés sur les machines, les logiciels et les matériaux va permettre de transformer la fonction des machines de fabrication additive, lesquelles ne seront plus une installation autonome mais seront pleinement intégrées aux usines intelligentes », a confié pour sa part Kevin Czinger, fondateur et PDG de Divergent.

M. Czinger a été nommé en juin 2019 au Conseil de surveillance de SLM Solutions afin d'élargir et d'approfondir le partenariat stratégique entre les sociétés.

Les robustes systèmes de fabrication additive métallique par fusion sélective par laser (Selective Laser Melting®) de SLM Solutions permettent la production rapide, fiable et économique de pièces complexes et complètement denses. Nous nous concentrons sur le succès à long terme et nous fournissons le support et les connaissances nécessaires à l'élévation continuelle des productions de nos clients. SLM Solutions Group AG est une société cotée en bourse, dont le siège est en Allemagne, et qui compte des bureaux dans le monde entier.

Divergent exploite la fabrication additive pour permettre l'innovation dans le domaine de la fabrication automobile. Notre plateforme technologique révolutionnaire transforme l'impact économique et environnemental de la conception et de la fabrication de structures complexes telles que les voitures. L'approche de fabrication qui vise à sauvegarder la planète de Divergent peut être utilisée pour une fabrication en grande quantité sans les dépenses traditionnelles et coûteuses en immobilisations et en outillages, ce qui permet aux fabricants d'évaluer et d'inventer rapidement de nouveaux modèles de véhicules pour un avantage concurrentiel.

