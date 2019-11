Desperados donne vie à une expérience mêlant bière et tequila lors de sa fête de lancement, « What the Fusion », en Afrique du Sud





Desperados, première bière aromatisée à la tequila au monde, a effectué un lancement en Afrique du Sud avec une expérience festive exceptionnelle, « What The Fusion »

Des milliers de participants se sont amassés dans le célèbre complexe commercial 1 Fox à Johannesburg pour vivre l'expérience sauvage proposée par Desperados, où les opposés se sont heurtés pour donner une fête véritablement unique

Neuf artistes, dont Rouge, Black Motion, Shimza et Ms Cosmo se sont produits en live

JOHANNESBURG, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Née il y a plus de 20 ans, Desperados, première bière aromatisée à la tequila au monde, disponible dans plus de 87 pays, a pris vie en Afrique du Sud selon le véritable style propre à Desperados lors de sa fête de lancement « What The Fusion ».

Desperados a éclairé la scène festive de l'Afrique du Sud avec un lancement inoubliable de la première bière aromatisée à la tequila au monde.

Cette bière unique a été dévoilée lors d'une fête mémorable au célèbre complexe commercial 1 Fox à Johannesburg, un événement incroyable qui a permis aux participants de vivre une expérience exaltante.

Précisément appelée « What The Fusion », la fête a attiré des milliers de personnes qui ont pu assister à un mélange incroyable d'éléments opposés mettant en lumière l'ardente tequila et la bière glacée, avec notamment des échassiers, des projections de lave, une immense boule à neige gonflable et des glissoires de glace.

La grande présentation a vu ces éléments opposés se heurter dans un style propre à Desperados, donnant lieu à une fête sensationnelle.

Des DJ et artistes sud-africains à succès, dont Adillxh, Major League, Muzi, Willy Cardiac, Rouge, Crazy White Boy, Black Motion, Ms Cosmo, Shimza, et même Riky Rick après une apparition surprise, sont montés sur la scène pour faire bouger la foule.

Selon la rappeuse Rouge, la fête débordait réellement d'énergie. « C'était unique de voir les participants explorer les divers éléments de la fête. C'était encore plus cool de se produire devant eux, d'y présenter des chorégraphies avec mon rap et toute mon énergie... une fusion dopante, comme un mélange de tequila et de bière ! »

Outre ces incroyables performances et des expériences uniques, les participants ont pu profiter de spectacles en live, comprenant aussi bien des boules à facettes humaines et des slinkies que des échassiers qui se sont éclairés lorsque la musique a commencé, ou encore des danseurs portant des masques à LED réagissant au son.

Diederik Vos, Global Brand Director, Desperados, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre l'expansion mondiale de Desperados, le lancement du produit en Afrique du Sud représentant une immense étape pour la marque. Une étape offrant aux habitants d'Afrique du Sud un nouveau choix de boisson palpitant pour toutes les fêtes. Desperados a pour ambition de devenir la boisson de fête la plus emblématique, c'est pourquoi nous nous sommes engagés à faire avancer le monde de la fête par un mélange de créativité et d'expérimentation sauvage. »

Desperados est disponible à l'achat dans toutes les épiceries et grandes surfaces, ainsi que dans les bars et restaurants. Rejoignez la conversation festive en ligne sur #WeAreTheParty.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030861/Desperados_partygoers.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030860/Desperados_What_The_Fusion_party.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030934/Desperados_What_The_Fusion_party.jpg

