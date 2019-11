Le programme Global EMBA de la CEIBS est encore 5e au classement du FT





SHANGHAI, 18 novembre 2019 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, le programme Global EMBA de la CEIBS (China Europe International Business School), le premier parmi les programmes autonomes en Asie, s'est classé 5e au dernier classement mondial des programmes des MBA pour cadres (EMBA) publié aujourd'hui dans le Financial Times. Plus tôt cette année, le programme MBA de l'école a également été classé 5e par le FT, une distinction qui souligne encore les atouts de la CEIBS et son influence internationale dans le domaine de la formation en gestion.

Le recteur de la CEIBS, Li Mingjun, s'en réjouit : « Cette année marque le 25e anniversaire de la fondation de l'école, et cette distinction prestigieuse a sûrement de quoi agrémenter la célébration. Au cours des 25 dernières années, la CEIBS a été témoin du développement fulgurant de l'économie chinoise. Dans la même période, la CEIBS a pris de l'envergure devenant une grande école de commerce de classe mondiale. Alors que la Chine commence à jouer un rôle plus important dans la mondialisation de l'économie, l'accent mis sur la formation en gestion d'entreprise à l'échelle mondiale s'oriente progressivement vers l'est. L'avenir exige des talents dotés à la fois d'une vision internationale et de la sagesse chinoise, et la CEIBS a pris la responsabilité de former des dirigeants d'entreprise en nombre accru. »

Du fait de ses normes de participation rigoureuses et de ses divers critères, le classement annuel du FT est devenu l'un des plus largement reconnus dans la communauté mondiale de la formation en gestion. Le classement repose sur une évaluation complète de 16 catégories, couvrant l'évolution de carrière des diplômés, la diversité des écoles et les niveaux d'enseignement et de recherche. La responsabilité sociale des entreprises (RSE), pour la deuxième fois, fait également partie des critères en 2019.

S'exprimant au sujet du classement, le vice-recteur de la CEIBS et doyen, Ding Yuan, a déclaré : « Pour la première fois, et d'après les dernières nouvelles, nos programmes EMBA et MBA se sont classés parmi les dix meilleurs au monde deux années de suite. De fait, il y a eu relativement peu de changement au sommet du classement, et c'est là une indication que le marché mondial de la formation en gestion est en passe d'arriver à maturité. Étant une école de commerce ancrée en Chine, la CEIBS, par son classement parmi les cinq meilleures écoles, et ce, deux années d'affilée, témoigne de l'essor de la formation en gestion en Chine et en Asie. Mieux encore, cela montre que ses efforts visant à promouvoir la mondialisation ont porté leur fruit. »

Lorsqu'on examine de près les catégories prises en compte dans l'établissement du classement, les diplômés titulaires du Global EMBA de l'école, en termes de « niveau de salaire » et d'« augmentation de salaire », affichent à nouveau des résultats remarquables en se classant 3e au monde pour ce qui est du « niveau de salaire » et en se maintenant parmi les cinq premiers au monde pendant sept années consécutives. De plus, dans les catégories « expérience professionnelle » et « objectifs atteints », la CEIBS a progressé dans la hiérarchie en gagnant plus de dix places respectivement. Par ailleurs, la CEIBS s'est également classée septième en termes de « progression de carrière », se hissant aux rangs des dix premiers au monde pour la première fois.

Dans la catégorie « corps professoral international », l'école a gagné trois places depuis 2018, tout en progressant aussi de deux places dans les catégories « étudiants de pays étranger » et « expérience de cours internationale », respectivement. En effet, pour assurer les modules dans ses emplacements sur les cinq continents, la CEIBS s'appuie sur ses campus à l'étranger et un solide réseau d'écoles partenaires, notamment en Suisse, aux États-Unis, au Brésil, en Israël, en Inde, au Ghana et en Asie du Sud-Est, autant de possibilités qui enrichissent encore l'expérience internationale des étudiants.

Tout aussi frappant, le « rang de recherche à temps plein » de l'école est monté de 18 places, confirmant par la même la vigueur des travaux de recherche universitaire menés à la CEIBS. Depuis 2014, les professeurs de la CEIBS figurent en tête de la liste Elsevier des universitaires les plus cités en Chine dans la catégorie « Affaires, gestion et comptabilité ». En 2017, l'école a également lancé sa Real Situation Learning MethodTM (apprentissage en milieu de travail) qui allie l'apprentissage en classe et des expériences pratiques dans le cadre desquelles les étudiants peuvent visiter des entreprises et rencontrer en personne des cadres dirigeants.

« La recherche érudite est un critère important dans le classement des écoles de commerce, et le 'rang de recherche à temps plein' est basé sur le nombre total et moyen d'articles publiés par les professeurs à plein temps d'une école dans 50 revues d'économie et de gestion reconnues à l'échelle mondiale », a expliqué Xu Bin, doyen associé à la recherche et professeur d'économie et de finance de la CEIBS. « Après de nombreuses années d'efforts soutenus, la CEIBS a mis en place un système efficace de gestion de la recherche professorale, ainsi que des politiques d'incitation, et l'activité de recherche et la créativité des professeurs s'en sont trouvées grandement accrues. La forte progression de la CEIBS quant au « rang de recherche à temps plein » est la conséquence logique de cet effort engagé dans la durée. »

Le « rang de responsabilité sociale des entreprises » de la CEIBS est également monté de dix places, reflet de la pertinence des divers efforts déployés par l'école pour promouvoir la RSE. Première école de commerce en Chine continentale à promouvoir la RSE, la CEIBS organise en la matière, chaque année, une série d'activités afin d'encourager les anciens élèves à faire entrer la responsabilité sociale dans la stratégie de développement de l'entreprise.

« Le programme Global EMBA suit le rythme des dernières tendances économiques et optimise comme toujours notre programme », a déclaré Nikolaos Tsikriktsis, directeur de Global EMBA, vice-doyen et professeur de gestion opérationnelle de la CEIBS. « Parallèlement, le programme apporte le savoir-faire chinois aux entreprises étrangères qui entrent sur le marché chinois et a contribué à la mondialisation des entreprises chinoises. »

À propos de la CEIBS

La CEIBS compte parmi les meilleures écoles de commerce internationales en Asie, où elle est la seule école de commerce à avoir été classée à la fois sur la liste des 5 meilleurs programmes de MBA et EMBA. L'école, qui compte plus de 22 000 anciens élèves originaires de plus de 80 pays, offre depuis 25 ans un large éventail de programmes de gestion à plus de 150 000 cadres en Chine et à l'étranger. Elle propose également un MBA en finance, un EMBA en hôtellerie et un grand choix de programmes (Executive Education) de formation pour cadres. Forte de son corps professoral qui connaît bien la Chine et a une vue d'ensemble du monde, la CEIBS est particulièrement bien équipée pour former les dirigeants d'entreprise, à chaque étape de leur carrière, en les préparant à faire sentir leur influence à l'échelle mondiale. Experte inégalée de la Chine, comme en témoigne sa devise « China Depth, Global Breadth », (La Chine en profondeur, envergure mondiale), la CEIBS a marqué son 25e anniversaire cette année, et les célébrations ont eu lieu sur ses cinq campus à Shanghai, à Beijing et à Shenzhen en Chine, à Zurich en Suisse et à Accra au Ghana. En savoir plus ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030794/GEMBA_students.jpg

SOURCE China Europe International Business School (CEIBS)

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 21:31 et diffusé par :