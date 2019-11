Nominations au Conseil jeunesse de Montréal





MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Mme Nathalie Goulet, membre du comité exécutif et responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse, est fière d'annoncer la nomination par le conseil municipal, de Mme Alice Miquet, pour un second mandat à titre de présidente, de M. Yazid Djenadi et Mme Audrey-Frédérique Lavoie à titre de vice-président.es, de même que celles de M. Philippe Marceau-Loranger et Mme Shophika Suntharesasarma, à titre de nouveaux membres même du Conseil jeunesse de Montréal (CjM). Par ailleurs, le conseil municipal a souhaité souligner la contribution des membres sortants, soit Mme Verville-Provencher et M. Rami Habib pour leur contribution exemplaire.

«La Ville est privilégiée de pouvoir compter sur des citoyennes et citoyens qui décident de s'impliquer pour la jeunesse montréalaise. J'accueille chaleureusement ces nouvelles nominations et je souhaite à chacun et chacune d'entre eux et elles, un mandat riche en expérience », a mentionné la présidente du conseil municipal, Mme Cathy Wong.

Toutes mes félicitations à Mme Miquet, M. Djenadi et Mme Lavoie pour leur nomination aux titres de présidente et de vice-président.es, c'est avec enthousiasme que j'entrevoie notre collaboration! C'est également un plaisir d'accueillir M. Marceau-Loranger et Mme Suntharesasarma en tant que nouveaux membres du CjM », a déclaré Mme Nathalie Goulet, membre du comité exécutif et responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse.

Nouvelle présidente et nouveaux vice-président.es

Mme Alice Miquet

C'est en poursuivant une maîtrise en urbanisme à l'Université de Montréal qu'Alice Miquet a commencé à réfléchir aux moyens d'améliorer la ville, que ce soit par des actions concrètes ou politiques. Sa recherche universitaire a porté sur les jeunes et les espaces publics à Hanoï au Vietnam, et avait pour but de faire entendre la voix des jeunes, souvent négligée dans les questions d'aménagement et de démocratie. Elle travaille comme chargée de projets en habitation communautaire, afin de construire et fournir du logement abordable à celles et ceux qui en ont besoin tout en revitalisant les quartiers montréalais.

Au sein du CjM, elle souhaite aborder les enjeux d'urbanisme, de participation publique, mais aussi d'inclusion sociale et d'accessibilité universelle

M. Yazid Djenadi

Depuis son plus jeune âge, Yazid Djenadi est passionné de sciences et technologies. Il est actuellement étudiant en génie de la production automatisée à l'École de technologie supérieure (ÉTS) et conseiller technique chez Robotique First Québec. Il partage sa passion en s'impliquant socialement, notamment en étant responsable d'une équipe de robotique pour des jeunes du secondaire âgés entre 12 et 18 ans. Motivé par son engagement d'être un modèle pour les jeunes, de les inspirer à découvrir de nouveaux domaines d'intérêt et développer leur créativité, il est le fondateur d'Alveolab, un laboratoire créatif de développement technologique et d'interrogation social pour et par les jeunes. Résidant actuellement dans l'Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il a grandi dans trois différents quartiers de Montréal depuis son arrivée de l'Algérie, ce qui lui a permis de découvrir une très grande partie de la diversité montréalaise. Traçant sa voie à travers cette route des cultures, il a su s'en imprégner et ainsi, se sentir chez lui. Ce sentiment d'appartenance est celui qu'il aimerait promouvoir auprès de tous les jeunes Montréalais et Montréalaises. Reconnu pour son implication, Yazid Djenadi a reçu plusieurs nominations et distinctions, notamment par la Coalition Engagement Jeunesse, pour son travail auprès des jeunes.

Au sein du CjM, il a comme préoccupations l'éducation, l'inclusion et l'implication des jeunes, ainsi que le développement de l'innovation et de la technologie au sein de la Ville. Sa principale motivation est de donner aux jeunes d'aujourd'hui une éducation plus diversifiée et créative afin qu'ils répondent aux besoins de demain.

Mme Audrey-Frédérique Lavoie

Native de Montréal, Audrey-Frédérique Lavoie a élu domicile dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Elle aime profiter des grands parcs montréalais, du canal Lachine, du marché Jean-Talon, ainsi que des nombreux musées et cafés. Elle étudie actuellement à Université McGill où elle complète un baccalauréat combinant les sciences politiques et le commerce. Très impliquée tout au long de ses études à travers les associations étudiantes et les simulations onusiennes (NMUN NYC), elle continue présentement son engagement au sein du Cercle de la relève de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, ainsi que du Desautels Sustainability Network. Amoureuse de sa ville et passionnée de politique, son implication au CjM reflète bien sa personnalité. En ce sens, les dossiers qui touchent à la mobilité des cyclistes et piétons en ville, la place accordée aux jeunes entrepreneurs, l'urbanisme et l'égalité entre les hommes et les femmes l'interpellent beaucoup. Elle désire s'assurer que les préoccupations des jeunes Montréalais.es reliées à ces enjeux soient prises en considération par les instances municipales.

Nouveaux membres

M. Philippe Marceau-Loranger

C'est alors qu'il était page au Sénat du Canada, au courant de ses études à la licence en droit civil à l'Université d'Ottawa, que Philippe Marceau-Loranger développe sa passion et affine ses connaissances de la chose publique. En 2017, il élit domicile à Montréal et complète une mineure en urbanisme à l'Université de Montréal afin de se familiariser avec certaines notions fondamentales de l'aménagement du territoire et des divers courants urbanistiques, et a l'opportunité de travailler un été au service d'urbanisme de la ville de Pointe-Claire. Il rallie subséquemment les rangs de l'École nationale d'administration publique, où il entreprend une maîtrise en administration publique pour professionnels, afin d'approfondir sa compréhension de l'appareil étatique et du processus d'élaboration des politiques publiques. Il a également la chance de contribuer à titre d'assistant de recherche à un projet portant sur les redevances réglementaires en matière d'aménagement du territoire et de transition énergétique. Parallèlement à ses études, Philippe Marceau-Loranger accepte en 2019 de nouvelles responsabilités à titre de greffier adjoint de la Cour municipale de la Municipalité régionale de comté de Montcalm, dans Lanaudière.

Mme Shophika Suntharesasarma

Au coeur des préoccupations de Shophika Suntharesasarma se place le désir de léguer un monde plus beau aux futures générations. Pour cela, elle croit tout d'abord qu'il faut s'impliquer dans sa communauté. Elle le fait dès l'âge de neuf ans en animant une émission de radio dans la langue maternelle, le tamoul. Toute aussi fière de sa culture québécoise que de ses origines sri-lankaises, elle souhaite bâtir un Montréal vivant et dynamique à l'égard des jeunes qui y habitent.

Shophika Suntharesasarma se soucie particulièrement du développement durable. Ainsi, elle s'implique dans différents comités environnementaux, organise des collectes de déchets, démarre des programmes de recyclage et de compostage et anime des kiosques dans des écoles secondaires et des cégeps. Elle s'intéresse à l'agriculture urbaine et à la consommation locale, siège pendant trois ans sur le conseil d'administration d'une coopérative scolaire et s'implique activement dans son association étudiante et de nombreux comités à l'université. Par ailleurs, elle fait du bénévolat pour l'organisme les P'tits Lutins du Marché Jean-Talon et auprès des personnes âgées au CIUSS de son arrondissement pour redonner à sa communauté.

Passionnée des mathématiques, Shophika Suntharesasarma entreprend actuellement des études au baccalauréat en mathématiques à l'Université de Montréal dans l'espoir de promouvoir les études dans les domaines scientifiques. À travers son mandat, elle désire promouvoir le développement durable, l'implication des jeunes, la promotion de l'éducation et des domaines scientifiques et la parité entre les hommes et les femmes.

Qui sommes-nous?

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

