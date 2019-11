Changements majeurs à la direction de Typhon





LAVAL, Québec, 18 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Typhon Inc. (TSX : TYP) (la société) est fière d'annoncer la venue de deux nouveaux administrateurs d'expérience au sein de son équipe.



Messieurs Ghislain Morin et Yves Dufour se joignent à l'équipe de Typhon en remplacement de David Secours et Paul Antaki qui ont quitté la direction de Typhon. La société remercie Messieurs Antaki et Secours pour les services rendus à Typhon.

Monsieur Ghislain Morin possède une vaste expérience dans le domaine minier ayant été impliqué dans le domaine minier chez Ressources Métanor Inc. de 2002 à 2017 à titre de Président et chef de la direction et avec Ressources Allican inc de 1997 à 2004. M. Morin agira à titre de Président et chef de la Direction de la compagnie (CEO).

Monsieur Yves Dufour est diplômé spécialisé en faune cynégétique et halieutique, il a oeuvré pendant 35 ans comme agent de la faune au Ministère de l'environnement. M. Dufour est aussi un investisseur chevronné dans le domaine de l'exploration minière. M Dufour agira à titre de Secrétaire trésorier de Typhon.

La direction de Typhon désire également annoncer la nomination de Mr Michel Lemay, homme d'affaires bien connu dans le domaine minier ayant dirigé plusieurs sociétés publiques. M. Lemay occupera le poste de Chef de la Direction Financière de Typhon (CFO).

Pour plus d'information, communiquez avec Serge Roy au : 819-856-8435

ou avec Ghislain Morin au : 819-354-9439

Serge Roy

Président du conseil

La bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que défini dans les règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

