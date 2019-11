Starlight Capital annonce un plan de réinvestissement des distributions pour les FNB





Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom du Fonds d'immobilier mondial Starlight (NEO : SCGR) et du Fonds d'infrastructures mondiales Starlight (NEO : SCGI) (collectivement les « fonds »), est heureuse d'annoncer le lancement du plan de réinvestissement des distributions (le « plan ») pour les porteurs admissibles (« porteurs de parts ») de parts de séries négociées en bourse (les « parts de FNB ») en date du 12 novembre 2019

Le plan offre aux porteurs de parts la possibilité d'acquérir des parts de FNB supplémentaires au prix moyen payé (à l'exclusion des commissions de courtage, des frais et de tous les coûts de transaction) par part de FNB pendant les cinq jours ouvrables suivant la date de versement des distributions pour toutes les parts de FNB achetées par l'agent du régime. Le plan offre aux fonds un moyen efficace et rentable d'émettre des capitaux propres supplémentaires aux porteurs de parts existants.

Un porteur de parts peut mettre fin à sa participation au plan ou la modifier en tout temps. Les porteurs de parts intéressés sont priés de communiquer avec leur courtier et de consulter le texte intégral du régime. Vous pouvez obtenir un exemplaire du régime sur le site www.sedar.com ou en faisant une demande auprès de notre service Expérience du conseiller et de l'investisseur.

Au sujet du Fonds d'immobilier mondial Starlight

L'objectif de placement du fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant, à l'échelle mondiale, principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des parts de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Au sujet du Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

L'objectif de placement du fonds est de procurer un revenu courant régulier en investissant à l'échelle mondiale dans des sociétés ayant une exposition directe ou indirecte aux infrastructures.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 12,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 200 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

