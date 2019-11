C-Band Alliance réponde à l'annonce du président de la Commission fédérale des communications relative au traitement du spectre de bande C





La C-Band Alliance ("CBA"), qui se compose des principaux opérateurs de satellite mondiaux, Intelsat (NYSE: I), SES (Euronext Paris: SESG), et Telesat, a répondu aujourd'hui à une annonce faite par le président de la Commission fédérale des communications ("FCC") indiquant qu'il projette de tenir une enchère publique pour libérer le spectre satellite actuellement mis sous licence pour les membres de la C-Band Alliance.

Dans une déclaration, la CBA déclare: "Le président de la FCC a indiqué qu'il projette de tenir une enchère publique pour le spectre de bande C, ce qui représente une importante distanciation par rapport à la proposition de marché de la CBA. L'annonce ne mentionne pas l'engagement crucial des opérateurs satellite titulaires dans l'exécution de la tâche complexe de reconfiguration et de transition de leurs réseaux. L'annonce ne mentionne pas plus la modification fondamentale des droits conférés par les licences FCC existantes détenues par les membres de la CBA, qui seraient requises dans le cadre d'une enchère publique.

"Pour assurer les intérêts de sécurité nationale des États-Unis, le leadership américain en matière d'innovation de 5G et la croissance associée du PIB et de l'emploi, la pleine coopération des opérateurs de satellite sera requise pour garantir la libération de la bande C, tout en protégeant les services de diffusion titulaires qui font la joie de millions de foyers américains.

"Nous continuerons de travailler en coopération avec la FCC pour développer un plan alternatif et obtenir les meilleurs résultats pour le public américain, tout en protégeant les intérêts de nos utilisateurs et les droits de nos entreprises."

La reconversion du spectre de bande C, et toute rémunération incitative ou recouvrement des coûts devant être reçu par les membres de la CBA, est subordonnée aux termes inclus dans une ordonnance définitive de la FCC.

La C-Band Alliance, ou CBA, se compose des opérateurs de satellite mondiaux de premier rang: Intelsat (NYSE: I), SES (Euronext Paris: SESG), et Telesat.

