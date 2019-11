Autoroute 20 à Lévis - Entraves à venir dans l'échangeur de la sortie no 305 (route Lagueux)

Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires que la poursuite des travaux de réaménagement de l'échangeur de la sortie no 305 de l'autoroute 20 avec la route Lagueux (route 171) à Lévis nécessitera des fermetures...

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie,...