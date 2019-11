Core One Labs Inc. conclut une entente visant à acquérir une installation de microculture au Canada





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 novembre 2019 /CNW/ -- Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « Société ») annonce l'achèvement de la prise de contrôle de Rainy Daze Cannabis Corp (« Rainy Daze ») en faisant l'acquisition de l'ensemble des actions émises et en circulation de Rainy Daze en contrepartie de 100?000 $ en espèces et par l'émission totale de 3?500?000 actions ordinaires non affectées de la Société aux actionnaires actuels de Rainy Daze.

L'acquisition de Rainy Daze s'accompagne d'un bail à long terme visant un bâtiment en construction, qui devrait être terminé au 2e trimestre de 2020. L'installation comprend 205 mètres carrés d'espace de culture et 325 mètres carrés d'aire d'exploitation conçus sur mesure. On compte aussi 15 patrimoines génétiques exclusifs de première qualité assortis de procédés de culture et de procédures normalisées d'exploitation pour assurer la conformité et un rendement maximal. La Société a aussi conclu une entente de gestion avec un administrateur de Rainy Daze pour achever l'octroi de licence et la gestion des opérations de l'installation. Celle-ci sera exploitée par du personnel expérimenté certifié LP. Une entente de distribution et de droits d'utilisation de logiciel de la graine à la vente assure un espace en tablettes auprès d'un groupe de plus 12 établissements autorisés de l'ouest du Canada. Voilà l'occasion de regrouper sous une marque indépendante l'ensemble des produits de Core One Labs au sein du marché canadien. Les capacités d'extraction sur place permettront d'investir les marchés des produits alimentaires au cannabis et des extraits de cannabis.

Grâce à cette acquisition, Core One Labs sera en mesure d'établir des assises au Canada pour la culture et la distribution à l'échelle nationale ainsi que l'exportation internationale de tous les produits COOL, dont les CannaStripsTM. Brad Eckenweiler, chef de la direction de Core One Labs Inc., déclare : « Cette acquisition se veut la première étape pour intégrer le marché canadien; l'achat garanti de fleurs par un nombre grandissant de dispensaires autorisés est très attrayant pour le modèle commercial de COOL au Canada. » La Société continuera d'informer le marché à propos de l'avancement de ce projet à mesure que l'acquisition s'effectue.

À propos de CannaStrips TM

CannaStripsTM est une bandelette buccale formulée pour une administration efficace, au niveau de la muqueuse buccale, qui perturbe la barrière créée par la salive recouvrant la membrane muqueuse des substances actives (en l'occurrence les cannabinoïdes), nanoparticulées et encapsulées pour pénétrer les multiples couches de membranes muqueuses et sous-muqueuses dans le flux sanguin. Une fois dans le flux sanguin, l'encapsulation est indétectable comme matière étrangère par le foie. Cette indétectabilité permet à la matière d'éviter d'être filtrée et éliminée du flux sanguin par le foie. L'encapsulation est également plus efficace en pénétrant la barrière hémato-encéphalique, ce qui permet une plus grande biodisponibilité, et en prolongeant la durée d'action d'une dose unique.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une installation de production et d'emballage ultramoderne située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes à prendre oralement) qui sont non seulement une option plus sécuritaire et santé que toute autre forme d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer précisément la dose et d'assurer la pureté du produit choisi. S'appuyant sur la technologie de la Société, le processus de production permet de vérifier, du début à la fin, la qualité et la composition de tous les ingrédients se retrouvant dans chaque bandelette, ce qui donne un système d'administration sécuritaire, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripsMC, la Société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle ainsi acquise par la Société lui a valu de nouveaux débouchés commerciaux dans les ventes en marque blanche.

Rainy Daze Cannabis Corp.

C'est en fournissant un endroit pour le rendement élevé avec du cannabis d'une qualité exceptionnelle que des cultivateurs uniques disposant d'un coût de production gramme-watt inégalé, ce qui assure un faible coût de production et des marges bénéficiaires plus élevées.

Core One Labs Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et administrateur

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

InvestorRelations@coreonelabs.ca

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

Les places boursières canadiennes n'ont pas vérifié l'adéquation ni l'exactitude du contenu de ce communiqué de presse et ne sont pas responsables de celui-ci.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses formulées en date de la publication. Ces énoncés reflètent les estimations, les croyances, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Ils ne sont pas garants du rendement ultérieur de la Société. Celle-ci avise les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont incertains en soi et que le rendement réel peut être influencé par de nombreux facteurs matériels, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Mentionnons, parmi de tels facteurs, les risques et les incertitudes relatifs à l'historique de fonctionnement limité de la Société et à la nécessité de se conformer aux exigences environnementales et gouvernementales. De plus, la marijuana est encore une substance inscrite à l'annexe 1 de la loi relative aux substances placées sous contrôle des États-Unis (Controlled Substances Act) de 1970. Même si le Congrès a interdit au ministère de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour empêcher la mise en oeuvre de lois d'États relatives à la marijuana médicinale, cette interdiction doit être renouvelée chaque année afin de demeurer en vigueur. Par conséquent, des événements, conditions et résultats présents et futurs peuvent différer sensiblement des estimations, croyances, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prospectifs. Sauf obligation en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés.

