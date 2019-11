/R E P R I S E -- L'Armée du Salut lance sa 129e campagne des marmites de Noël/





TORONTO, le 18 nov. 2019 /CNW/ - L'Armée du Salut a lancé officiellement aujourd'hui sa 129e campagne des marmites de Noël, qui est sa plus importante campagne de financement populaire de l'année. La collecte de fonds annuelle, qui en est à sa 129e édition, recueille les dons de la population afin d'aider l'Armée du Salut à venir en aide à des millions de gens en situation de pauvreté. Comme un Canadien sur sept a de la difficulté à joindre les deux bouts, l'Armée du Salut dépend de cette collecte de fonds pour nourrir, vêtir et loger les gens dans le besoin, et les aider à devenir autonomes.

La campagne des marmites de Noël, dont l'objectif est de récolter 21,6 millions de dollars, permet aux équipes locales de l'Armée du Salut de fournir une aide concrète aux personnes et aux familles au sein de plus de 400 collectivités partout au Canada. Les contributions du public permettront aussi à l'Armée du Salut de continuer d'assurer le fonctionnement de ses programmes qui changent des vies, notamment ses programmes en matière de désintoxication, d'aide au logement et de formation sur l'emploi et l'acquisition de compétences, ainsi que ses cours sur le budget et autres cours, qui contribuent à aider les gens dans le besoin à se sortir de la pauvreté pour de bon.

Tous les dons déposés dans une marmite de Noël demeurent dans la collectivité où a eu lieu le don, dans le but d'aider les gens dans le besoin à l'échelle locale. L'an dernier, l'Armée du Salut est venue en aide à plus de 1,6 million de personnes, a servi plus de 3,4 millions de repas gratuits, a offert 261 000 paniers de Noël contenant des denrées alimentaires et des jouets, et a fourni de la nourriture, des vêtements et une aide concrète à plus de 1,1 million de personnes.

« L'Armée du Salut croit qu'une armée peut être nécessaire pour aider quelqu'un, et que les gens dans le besoin doivent sentir qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat, déclare le lieutenant-colonel John P. Murray, secrétaire territorial des ommunications. Depuis plus de 135 ans, grâce à la générosité de nos donateurs et bénévoles, l'Armée du Salut a redonné espoir et dignité à des centaines de milliers de Canadiens.

La campagne annuelle de marmites de Noël, qui se déroule dans plus de 2 000 emplacements partout au Canada, ne serait pas possible sans les milliers de préposés aux marmites qui font cadeau de leur temps

Chaque année, l'Armée du Salut compte sur le soutien de nombreux partenaires d'affaires, notamment Walmart Canada, Les Compagnies Loblaw limitée, Costco, BC Liquor Stores, la LCBO (en Ontario), Canadian Tire, Cadillac Fairview, Metro, Safeway, Save-on-Foods, Sobeys, Bass Pro Shops, et plusieurs autres, qui autorisent les marmites de Noël dans leurs magasins. Par ailleurs, des partenaires comme Amazon Canada et le Service national de recyclage de l'Armée du Salut (magasins d'occasions) nous aident à redonner espoir et dignité à des centaines de milliers de personnes dans les collectivités ou nous exerçons nos activités.

En plus de recueillir les dons en argent et par chèque, bon nombre d'emplacements où se trouvent les marmites permettront aux donateurs d'utiliser la technologie sans contact de leur carte de crédit ou de débit pour faire un don.

En plus de pouvoir faire un don dans les marmites de Noël de l'Armée du Salut sur place, les gens du public ont la possibilité de faire un don au moyen de leur appareil mobile ou de leur ordinateur sur FilltheKettle.com, un site mobile de l'Armée du Salut. Les utilisateurs de FilltheKettle.com peuvent aussi organiser leur propre cueillette de fonds en ligne et encourager leurs amis, leurs familles, leurs voisins et leurs collègues de travail à faire un don à l'Armée du Salut.

Vous pouvez aussi faire un don dans le cadre de la campagne des marmites de Noël à l'adresse SalvationArmy.ca, en composant le 1-800-SAL-ARMY (725-2769), ou par courrier à l'adresse Armée du Salut, 2, Overlea Blvd, Toronto, ON M4H 1P4.

L'Armée du Salut

L'Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale implantée au Canada depuis 1882, qui est devenue un des plus importants fournisseurs non gouvernementaux de services sociaux du pays. L'Armée du Salut procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 collectivités canadiennes et dans plus de 130 pays. Voici quelques-uns des programmes de services sociaux de l'Armée du Salut : soulagement de la faim des gens et familles dans le besoin au moyen de banques alimentaires et de programmes de distribution de repas, refuges pour les gens en situation d'itinérance et soutien aux personnes ayant besoin d'un logement, réinsertion sociale pour les personnes aux prises avec une dépendance, distribution de paniers de Noël contenant des denrées alimentaires et des jouets, programmes offerts après les classes, camps, et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les jeunes, ainsi que des cours de préparation à la vie quotidienne, notamment des cours sur le budget, la cuisine pour la famille et la gestion de la colère. Lorsque vous faites un don à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des gens marginalisés et laissés pour compte au sein de votre collectivité.

Vous trouverez d'autres communiqués, des articles et des renseignements mis à jour à l'adresse www.SalvationArmy.ca.

Vous trouverez une liste des représentants des médias régionaux à l'adresse :

https://salvationarmy.ca/news-and-media/coordonnees-pour-les-medias/?lang=fr

