Semaine québécoise des rencontres interculturelles : c'est parti?!





MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barette, est heureux de souligner le lancement de la 17e Semaine québécoise des rencontres interculturelles, un événement d'envergure au cours duquel seront dévoilés les lauréats des prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack de cette année.

Cette semaine toute spéciale, qui se déroulera du 18 au 24 novembre, vise à mettre en lumière la contribution des Québécoises et des Québécois de toutes les origines au développement et à la prospérité du Québec. Elle a aussi pour but de favoriser les rapprochements ainsi que les échanges entre ceux-ci.

C'est avec plaisir que le Ministère se joint à Mme Louise Sicuro, présidente-directrice générale de Culture pour tous, et à M. Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, pour remettre les prestigieux prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack 2019, qui visent à récompenser des personnes, des entreprises ou des organisations ayant fait rayonner la diversité ethnoculturelle au Québec.

Le prix Charles-Biddle est remis à une personne ayant immigré au Québec dont l'engagement personnel ou professionnel a permis de participer activement au développement culturel et artistique du Québec. Depuis l'an dernier, les aspirants peuvent choisir de présenter leur candidature dans deux volets, soit le volet rayonnement régional ou soit le volet rayonnement national et international. Le prix Maurice-Pollack vise, quant à lui, à souligner les actions exceptionnelles d'une entreprise ou d'une organisation qui s'est démarquée en matière de gestion ethnoculturelle.

Citations :

«?La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est une occasion privilégiée pour se rassembler, échanger et créer de nouveaux liens. C'est aussi un moment pour récompenser à la fois les individus et les entreprises qui ont su se démarquer par leur apport exceptionnel à la société québécoise.?»

M. Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Langue française

«?C'est un honneur pour Culture pour tous de contribuer au rayonnement du Prix Charles-Biddle depuis près de dix ans maintenant. Les artistes et travailleurs culturels qu'il récompense constituent de véritables modèles d'intégration et d'inspiration, tant pour leurs pairs que pour leurs communautés. Toutes nos félicitations aux deux lauréates de cette année?!?»

Mme Louise Sicuro, C. M., C.Q., présidente-directrice générale de Culture pour tous

«?La diversité culturelle demeure l'une des grandes richesses du Québec. C'est pourquoi la Fédération des chambres de commerce du Québec a l'honneur de s'associer aux Prix Maurice-Pollack. Ceux-ci mettent en valeur les entreprises qui favorisent la pleine participation des personnes issues de la diversité à la société québécoise pour contribuer à faire du Québec une société plus inclusive.?»

M. Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Faits saillants :

Plusieurs organismes communautaires, municipalités, institutions québécoises et autres organisations célèbrent chaque année la Semaine québécoise des rencontres interculturelles en organisant, entre autres, des journées portes ouvertes, des expositions, des activités artistiques et des soupers communautaires.

Cette année, 178 activités se tenant dans les 17 régions du Québec auront lieu.

- Le prix Charles-Biddle 2019, volet national et international, est décerné à Dena Davida. Américaine d'origine, elle a immigré au Québec en 1977. Dena Davida oeuvre dans le milieu de la danse contemporaine depuis 45 ans en tant que chercheuse, enseignante et artiste. En 1980, elle a cofondé Tangente, le premier lieu de diffusion en danse au Québec, dont elle est l'actuelle commissaire. Madame Davida a aussi cofondé le Festival international de la nouvelle danse à Montréal, en plus d'avoir enseigné la composition et l'improvisation en tant que chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) durant 25 ans.

- Quant au prix Charles-Biddle, volet régional 2019, il est remis à Alejandra Elena Basañes. Originaire d'Argentine et établie à Trois-Rivières depuis 2003. Elle oeuvre en arts visuels. Sa pratique artistique l'amène à travailler sur le dessin, le verre, l'estampe et l'installation. Ses oeuvres ont fait l'objet d'expositions individuelles en Argentine, en Europe et au Québec. Présidente de l'Atelier Presse Papier, elle y coordonne des projets d'expositions collaboratives internationales. Parallèlement à son travail de création, elle s'implique dans son milieu par la réalisation de projets éducatifs et de médiation culturelle.

- Le prix Maurice-Pollack, volet petites entreprises, est remis cette année à l'entreprise Les Aliments Jardi. Basée à Sherbrooke, elle offre une grande variété d'aliments en vrac. Une proportion importante de ses employés sont issus de l'immigration, particulièrement dans le domaine de la production et du travail en entrepôt.

- En ce qui concerne le volet grandes entreprises, le prix est décerné à Levio conseils, une entreprise partenaire d'Immigrant Québec, qui se spécialise dans l'accompagnement et la mise en oeuvre de programmes ou de projets liés à la transformation organisationnelle. Elle aide ainsi les organisations à réaliser leurs objectifs, tout en favorisant l'intégration des personnes immigrantes au marché du travail.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 16:15 et diffusé par :