Stella-Jones confirme qu'elle pourra faire face aux changements concernant son approvisionnement en pentachlorophénol en 2021





MONTRÉAL, 18 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a publié aujourd'hui une déclaration en réponse au communiqué de presse qui a été publié hier par Cabot Microelectronics Corporation et dans lequel cette dernière a annoncé son intention de ne pas aller de l'avant avec de futurs investissements dans l'industrie du bois traité et de ne pas construire une nouvelle installation de production de pentachlorophénol pour remplacer ses installations à Matamoros, au Mexique, et à Tuscaloosa, en Alabama, lorsque celles-ci cesseront leur production tel que prévu à la fin de 2021.



« Les défis anticipés d'approvisionnement en pentachorophénol sont l'une de nos principales préoccupations depuis un bon moment et nous avons pris des moyens pour pouvoir produire nous-même des produits de préservation du bois. Nous avons tiré parti de notre expertise exceptionnelle à l'interne et nous avons exécuté avec diligence des travaux de recherche et développement et conduit les tests appropriés de façon à pouvoir demander les approbations et les permis réglementaires requis et nous doter en temps voulu de l'infrastructure nécessaire pour faire face aux changements à venir. De plus, notre réseau solidement établi est bien positionné pour offrir d'autres produits de préservation du bois recommandés et approuvés pour le traitement des poteaux destinés aux sociétés de services publics à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ces mesures, ajoutées à notre importante réserve stratégique de pentachlorophénol et au fait que notre fournisseur nous a assuré qu'il pourrait continuer de nous approvisionner au cours des 25 prochains mois, renforcent encore davantage notre intention d'accroître notre présence sur le marché des poteaux destinés aux sociétés de services publics en fournissant à nos clients des produits fiables et sécuritaires qui répondent à leurs besoins », a déclaré le président et chef de la direction, Éric Vachon.



À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès des détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d'acquisitions, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.

Source : Stella-Jones Inc. Personnes-ressources : Éric Vachon, CPA, CA

Président et chef de la direction

Stella-Jones Pierre Boucher, CPA, CMA

Jennifer McCaughey, CFA

MaisonBrison Communications Tél. : (514) 940-3903

evachon@stella-jones.com Tél. : (514) 731-0000

pierre@maisonbrison.com

jennifer@maisonbrison.com

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 16:00 et diffusé par :