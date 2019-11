Le système de fût PureDraughttm d'AB InBev remporte un World Beverage Innovation Award





AB InBev et son Centre mondial d'innovation et de technologie (Global Innovation and Technology Center, GITEC) ont annoncé que PureDraughttm, un système révolutionnaire de fût à usage unique en polymère, avait remporté un World Beverage Innovation Award (Prix mondial de l'innovation dans l'industrie des boissons) pour la « Meilleure innovation en termes de fabrication/transformation ». Cet honneur a été décerné à la société à l'occasion du salon BrauBeviale 2019 de Nuremberg, en Allemagne.

PureDraughttm garde la bière fraîche jusqu'à quatre fois plus longtemps qu'un fût en acier traditionnel et réduit l'empreinte carbone de la distribution de la bière, tout en offrant davantage de polyvalence et de variété aux propriétaires de bars et de restaurants.

En utilisant un fût en polymère à double paroi et moulé sur mesure de type « bouteille à l'intérieur de la bouteille » (bottle-in-bottle), PureDraught permet d'injecter de l'air ou du gaz dans la bouteille extérieure, laquelle conserve sa forme et pousse la bière hors de la bouteille intérieure. En empêchant tout contact entre l'air ou le gaz de distribution et la bière, cette dernière, une fois tirée, reste fraîche pendant 30 jours au lieu d'une semaine.

De plus, PureDraught est proposé en formats de 6, 12 et 18 litres au lieu des 30 litres ou plus des fûts standard en acier, ce qui offre davantage de flexibilité aux propriétaires de bars et de restaurants et réduit les gaspillages de produits. Les fûts peuvent être stockés et distribués debout ou à plat sur une étagère, ce qui les rend plus polyvalents.

« Nous sommes honorés d'apprendre que nos travaux de recherche et d'innovation technologique pour PureDraught ont été reconnus par les prestigieux World Beverage Innovation Awards », a déclaré Rodrigo Sozo, vice-président du GITEC d'AB InBev. « C'est une reconnaissance du travail acharné et de la passion de notre équipe qui cherche à innover de façon transformationnelle dans le domaine de la bière pression, pour obtenir une qualité supérieure, une empreinte carbone réduite et une plus grande variété à la pression, entre autres. Nous sommes également enthousiasmés par la manière dont la plateforme technologique crée de nouvelles expériences de consommation pour tous les types de consommation de bière à la pression. »

Aucun coût supplémentaire n'est imputé à un bar pour l'utilisation d'un système PureDraught ou pour la bière en fûts à usage unique. De plus, sur la plupart des marchés, le coupleur de fûts personnalisé du système est fourni par AB InBev et raccordé gratuitement aux canalisations de bière et de gaz existant dans le bar.

À l'heure actuelle, PureDraught est utilisé avec les autres marques d'AB InBev dans plus de huit pays, notamment aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Chine, en Italie, au Japon et en Corée du Sud, ainsi que dans d'autres régions d'Europe et d'Afrique, fournissant le meilleur versement pour des marques comme Stella Artois. Pour en savoir plus, notamment sur la conversion de votre établissement au système PureDraught, consultez le site https://puredraught.com/.

À propos du GITEC d'AB InBev

Le Centre mondial de l'innovation et de la technologie (Global Innovation and Technology Centre, GITEC), d'AB InBev est la plaque tournante de l'innovation pour la société. Collaborant avec toutes les équipes et prenant en charge les plus de 500 marques de la société, le GITEC développe de nouveaux produits, processus et technologies. Animé par une équipe de plus de 120 experts en R&D, passionnés et compétents, répartis dans plus de 20 pays, le GITEC s'emploie à révolutionner l'emballage, à rendre le processus de brassage plus efficace et durable, à créer des percées dans la manière dont nos bières sont livrées et distribuées et à offrir de nouvelles expériences de dégustation et de consommation.

