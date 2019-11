Northern Bitcoin fusionne avec son principal concurrent américain





Northern Bitcoin AG (XETRA : NB2, ISIN : DE000A0SMU87) a conclu un accord de fusion avec son concurrent américain Whinstone US, Inc. La société exploite déjà avec succès son propre site minier de bitcoins dans l'État américain de Louisiane et construit actuellement la plus grande installation minière de bitcoins au monde avec une capacité de 1 gigawatt sur une superficie de plus de 40 hectares au Texas.

Le groupe Whinstone et son équipe de direction ont fait leurs preuves dans l'industrie de la blockchain depuis 2014 et ont établi et exploité leurs propres installations minières aux Pays-Bas, en Suède et aux États-Unis. Il y a quelques semaines, l'entreprise a commencé à construire son dernier site au Texas. Sur une superficie de 40 hectares (l'équivalent d'environ 57 terrains de football), le plus grand centre de données d'Amérique du Nord et la plus grande installation minière bitcoin du monde sont construits en trois phases avec des partenaires locaux de la construction. Avec l'achèvement de la première phase de construction prévue pour le premier trimestre de 2020, la société disposera déjà d'une capacité de plus de 300 mégawatts et se classera au premier rang mondial. La capacité totale d'un gigawatt devrait être disponible au quatrième trimestre de 2020. Les premiers clients du nouveau site sont deux sociétés cotées en bourse qui utiliseront une part importante de la capacité de production de bitcoin. L'infrastructure du plus grand centre de données des États-Unis, une fois terminée, pourra être utilisée à l'avenir pour le visionnage de vidéos et les applications d'intelligence artificielle, en plus de son orientation très spécifique sur les applications de blockchain comme le minage de bitcoins.

" Avec Northern Bitcoin AG, société cotée en bourse, nous avons trouvé le partenaire idéal pour positionner désormais notre développement commercial réussi sur le marché des capitaux. La société commune a le potentiel immédiat de façonner l'avenir de l'industrie minière mondiale, " explique Aroosh Thillainathan, cofondateur et directeur général de Whinstone US.

" Avec cette fusion, nous nous catapultons plus vite que prévu au sommet du monde de l'exploitation minière bitcoin. L'équipe de Whinstone a fait un excellent travail au cours des dernières années et démontre son leadership dans l'industrie de la blockchain en érigeant la plus grande installation minière du monde, " a déclaré Mathis Schultz, PDG de Northern Bitcoin AG. " Ensemble, nous occupons une position dominante dans ce secteur en pleine croissance et sommes bien placés pour tirer profit du développement futur de la technologie de la blockchain. "

En concluant l'opération au début de 2020, la coentreprise s'établira comme un chef de file mondial dans l'exploitation minière de bitcoin. Il est prévu qu'une partie de la direction expérimentée de Whinstone complétera à court terme le conseil d'administration de Northern Bitcoin AG.

Northern Bitcoin AG, basée à Francfort, a démarré en 2018 en tant que minier de bitcoins durable et enregistre une croissance rapide grâce à la forte distribution mondiale de bitcoins et à sa chaîne de blocs. La Société exploite entre autres un site minier basé sur les énergies renouvelables en Norvège et bénéficie de l'adaptation rapide de bitcoins comme "or numérique" et comme nouveau mode de paiement. Avec l'offre de son propre portefeuille, la société devient l'opérateur d'un écosystème de bitcoin à 360 degrés.

