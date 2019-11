Invitation aux médias - Lancement de l'OBNL Maison Ludivine Lachance, un projet d'avenir sur le site de l'ancienne Institution des Sourdes





MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Depuis plus de deux ans, le Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR), des membres de la communauté sourde et d'autres organismes communautaires du quartier se mobilisent pour développer un projet d'avenir sur le site de l'ancienne Institution des Sourdes. Nous en sommes maintenant à une étape importante du projet : le lancement officiel de notre futur OBNL qui se nomme la Maison Ludivine Lachance.

Afin de souligner la naissance de la Maison Ludivine Lachance, le CLPMR invite les médias à un 5 à 7, le 20 novembre prochain, au 3700 Berri. Cette soirée sera aussi l'occasion de présenter brièvement le projet et de créer des solidarités avec les membres de la communauté sourde. Nous recevrons M. Luc Rabouin, maire d'arrondissement du Plateau Mont-Royal et Mme Catherine Desjardins, attachée politique de Manon Massé députée de Sainte-Marie-St-Jacques.

Date : 20 novembre 2019

Heure : 17h à 19h

Lieu : 3700 Berri, Montréal

À propos du Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR)

Fondé en 1974, le Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR) est une organisation démocratique et autonome qui a pour mission la défense des droits des locataires du Plateau Mont-Royal et favorise la création de lieux d'échanges et de mobilisation autour d'enjeux du logement et de l'habitation. Le CLPMR fait la promotion du développement du logement social comme alternative au marché privé et soutient activement les locataires dans leurs luttes contre les hausses de loyer, les reprises et les évictions de logement, l'insalubrité et dans leurs démarches en vue d'améliorer leur situation d'habitation. Le Comité logement du Plateau Mont-Royal se mobilise et lutte, entre autres, contre la gentrification de son quartier.

