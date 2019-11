Avis aux médias - Discussion sur les répercussions des changements climatiques sur la santé ce soir à Montréal

En collaboration avec l'Association canadienne de santé publique (ACSP) et la revue The Lancet, l'Association médicale canadienne (AMC) organise ce soir une discussion interactive sur les répercussions des changements climatiques sur la santé. Cette...

La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), présidée par Joseph Zayed qui est accompagné par les commissaires Marie?Hélène Gauthier et Pierre Magnan, annonce la démarche de consultation du public et la première...