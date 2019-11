Charles Émond devient responsable de l'ensemble des activités de placements privés de la Caisse





MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce que Stéphane Etroy a décidé de quitter ses fonctions de premier vice-président et chef des Placements privés hors Québec afin de passer plus de temps avec sa jeune famille à Londres. Dans ce contexte, la Caisse a choisi de regrouper l'ensemble de ses activités de placements privés au Québec et à l'international sous un même leadership et d'ainsi nommer Charles Émond au poste de premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification stratégique.

Dans son nouveau rôle, M. Émond continuera de diriger la stratégie d'investissement de la Caisse au Québec, en plus de diriger l'ensemble de ses activités de placements privés à l'extérieur du Québec. Ce regroupement permettra à la Caisse de tirer pleinement avantage des expertises développées par ses équipes au fil des ans, en plus de faciliter l'échange de meilleures pratiques.

La mise en commun des réseaux et des talents des deux équipes -- qui conserveront chacune leur signature distincte -- permettra par ailleurs d'identifier davantage d'occasions de croissance pour les entreprises dans lesquelles la Caisse est investie, avec de nouvelles possibilités de maillage et un accès plus grand à différentes expertises spécialisées. Pour les équipes, cette nouvelle structure signifiera entre autres plus de fluidité à travers le processus d'investissement et un terrain élargi pour le développement de carrières.

M. Émond possède une solide expertise dans la réalisation de transactions complexes et la gestion des relations avec les partenaires. Ses notes biographiques sont disponibles sur le site de la Caisse à l'adresse : https://www.cdpq.com/fr/a-propos/gouvernance/comite-direction/charles-emond.

Finalement, la Caisse tient à souligner la contribution de Stéphane Etroy dans le déploiement de sa stratégie de placements privés dans plusieurs marchés.

