Banque Laurentienne Groupe Financier présentera ses résultats financiers du 4e trimestre et de l'exercice financier 2019 le 4 décembre

MONTRÉAL, 18 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Laurentienne Groupe Financier (TSX : LB) présentera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2019 le mercredi 4 décembre. Il tiendra également une conférence téléphonique pour les représentants des médias et la communauté financière à 10 h 00 (HE). Le rapport trimestriel aux actionnaires, les informations additionnelles et les diapositives de la présentation seront publiés sur le site https://blcgf.ca/centre-dinvestisseur/ sous la section Résultats financiers avant le début de la conférence téléphonique.



Conférence téléphonique Date : Mercredi 4 décembre 2019 Heure : 10 h 00 (HE) Numéro de téléphone : 1 800 239-9838 Code d'accès : 7408149 Webdiffusion simultanée : https://blcgf.ca/centre-dinvestisseur/ , sous la section Résultats financiers (mode écoute seulement) Réécoute Date de disponibilité : À compter de 13 h 00 (HE) le 4 décembre 2019 et jusqu'à 13 h 00 (HE) le 3 janvier 2020 Lien pour réécoute : Cliquez ici

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie 3 300 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offre aux particuliers, aux entreprises et aux institutions un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

Renseignements :

Hélène Soulard

Vice-présidente adjointe, Communications

514 284-4500, poste 40015

helene.soulard@blcgf.ca

