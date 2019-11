La Mazda3 nommée « Women's World Car of the Year » 2019





HIROSHIMA, Japon, le 18 nov. 2019 /CNW/ - La Mazda3 a été nommée « Supreme Winner » (gagnante suprême) des prix Women's World Car of the Year (voiture mondiale de l'année élue par les femmes) de l'édition 2019. En plus de recevoir la plus grande récompense de ces prix, le modèle a également été nommé « Women's World Family Car of the Year » (voiture familiale de l'année élue par les femmes). Créé en 2010, le prix « Women's World Car of the Year » est décerné par un panel exclusivement féminin de juges provenant de 30 pays différents, qui votent selon les critères sur lesquels les femmes se basent pour acheter un véhicule.

La Mazda3 adopte un langage stylistique Kodo mature qui vise à incarner l'essence de l'esthétique japonaise. Alors que la forme générale suggère un mouvement simple et unique, de subtiles ondulations prêtent vie au design au moyen de la lumière et de reflets changeants qui glissent à la surface de la carrosserie. Il en découle une expression de vitalité plus naturelle et plus puissante que pour les modèles Kodo précédents. Bien qu'ils portent tous deux l'appellation Mazda3, le modèle à hayon et la berline sont dotés de personnalités distinctes - le design du modèle à hayon suscite l'émotion, tandis que celui de la berline inspire l'élégance.

Le modèle intègre l'architecture de véhicule Skyactiv de Mazda, conçue pour permettre aux gens de tirer le meilleur parti de leur sens naturel de l'équilibre. Le modèle est doté de l'un ou l'autre des plus récents moteurs Skyactiv-X, Skyactiv-G et Skyactiv-D, qui offrent tous un contrôle réactif de la vitesse dans toutes les situations de conduite. Conformément à sa philosophie, qui consiste à concevoir des voitures en fonction des êtres humains, Mazda a considérablement amélioré les caractéristiques fondamentales de conduite du modèle, de sorte que l'accélération, les virages et le freinage semblent être tout à fait naturels.

Mazda vise à établir un lien spécial avec ses clients en offrant des produits, des technologies et des services qui attirent davantage de personnes.

