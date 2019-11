Supermicro collabore avec Intel pour fournir des systèmes IA de formation distribués à grande échelle





Une solution validée qui peut mettre à l'échelle plus d'un millier d'ASIC Intel Nervana NNP-T dans une grappe IA avec une efficacité de mise à l'échelle quasi linéaire

DENVER, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader mondial de l'informatique, du stockage, des solutions réseau et des technologies informatiques vertes d'entreprise, collabore avec Intel sur des solutions d'intelligence artificielle qui sont validées sur le processeur Intel® Nervana(TM) Neural Network Processor for Training (NNP-T, processeur de réseau neuronal de formation). Le NNP-T d'Intel est un ASIC de formation IA spécialement conçu pour répondre aux besoins croissants en informatique des modèles d'apprentissage profond.

« Supermicro est ravi de coopérer avec Intel pour la plateforme Nervana NNP-T », a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Les ASIC NNP-T validés sur les systèmes Supermicro, qui atteignent un équilibre entre l'informatique, la communication et la mémoire, peuvent former de grands modèles IA avec une efficacité de mise à l'échelle quasi linéaire via des liaisons intra- et inter-châssis. »

Le Nervana NNP-T d'Intel résout les contraintes de mémoire et est conçu pour se mettre à l'échelle au moyen de systèmes avec des bâtis plus faciles que les solutions actuelles. Dans le cadre du processus de validation, Supermicro a intégré 8 processeurs NNP-T, deux processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 2e génération, jusqu'à 6 To de mémoire DDR4 par noeud supportant à la fois la carte PCIe et les facteurs de forme OAM. Les systèmes NNP-T de Supermicro devraient être disponibles au milieu de l'année 2020.

« Supermicro a validé notre solution d'apprentissage profond (Deep Learning, DL) et nous aide à prouver l'architecture du système Nervana NNP-T, y compris la conception des cartes et des serveurs, l'interconnexion et le bâti », a déclaré Naveen Rao, vice-président et directeur général, Artificial Intelligence Products Group, Intel Corp.

Grâce à une utilisation élevée des ordinateurs et à une architecture de mémoire à haute efficacité pour les modèles complexes d'apprentissage profond, le système IA NNP-T de Supermicro est conçu pour valider deux considérations clés du monde réel : accélérer le temps de formation des modèles IA toujours plus complexes et le faire dans un budget énergétique donné. Le système permet une formation plus rapide sur les modèles IA avec des images et de la parole, une exploration plus efficace du gaz et du pétrole, une analyse plus précise des images médicales et une génération plus rapide de modèles de conduite autonomes.

« Nous collaborons avec Intel et Supermicro en tirant parti de l'architecture du système NNP-T pour améliorer la recherche et la découverte de capacités innovantes d'informatique et d'analyse de données pour les applications scientifiques et d'ingénierie », a déclaré Shawn Strande, directeur adjoint, San Diego Supercomputer Center, une unité de recherche de l'Université de Californie, San Diego.

Supermicro présente le système IA NNP-T avec cartes PCIe au SC19, du 17 au 22 novembre 2019, au stand n° 1211, au Colorado Convention Center à Denver, Colorado.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique dans le nuage, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro agit pour protéger l'environnement dans le cadre de son programme « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres marques, noms et marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030496/super_micro_computer.jpg

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 13:51 et diffusé par :