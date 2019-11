Des experts internationaux en VIH mettent l'accent sur la nécessité d'améliorer la qualité de vie après la suppression virale





Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson annoncent le premier livre blanc consensuel à être publié par un groupe d'éminents experts qui se sont rassemblés pour lancer l'initiative « Moving Fourth ». L'initiative vise à relever les défis de santé auxquels sont confrontées les personnes vivant avec le VIH, comme les co-morbidités mentales et physiques, les problèmes de santé mentale, la pression financière et la stigmatisation potentielle liée au VIH. Le lancement a eu lieu dans le cadre de la 17e Conférence européenne sur le SIDA, à Bâle, du 6 au 9 novembre 2019.

Les recommandations du livre blanc, qui ont été résumées dans AIDS Reviews,1 portent sur un nouveau protocole de soins pour le VIH, baptisé Health Goals for Me. Les recommandations ont été développées dans le but de promouvoir une approche thérapeutique holistique et individualisée qui ne se limite pas à la charge virale et la numération CD4, afin d'évaluer la qualité de vie liée à la santé. Conçu pour permettre aux professionnels de santé et aux personnes vivant avec le VIH de collaborer et se mettre mutuellement en accord sur les objectifs de soins après la suppression virale, le protocole se compose d'un cycle continu de phases de « demandes et mesures », « réponses et discussions » et « interventions ».

« Il s'agit d'un moment charnière dans la lutte contre le VIH », déclare Dr Giovanni Guaraldi*, président du comité d'experts Moving Fourth et professeur agrégé en maladies infectieuses et chef de la clinique métabolique pour le VIH de Modène (MHMC), Italie, lors du lancement du premier livre blanc du groupe. « Des recherches novatrices indiquent que la maladie est à présent considérée comme une condition chronique. Toutefois, cela crée de nouveaux défis relatifs à la santé à long terme, à l'heure où un nombre croissant de personnes se situent au-delà de la suppression virale et cherchent à améliorer leur qualité de vie. Health Goals for Me devrait faire partie intégrante des soins contre le VIH à l'avenir ».

Ce consensus d'experts internationaux représente un pas en avant vers le « quatrième 90 », un objectif qui s'inscrit dans la lignée de la cible thérapeutique 90-90-90 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA).2 Par le biais de Health Goals for Me, le comité d'experts de Moving Fourth vise à mettre l'accent sur une approche individualisée à long terme des soins aux patients, qui constitue le socle de nos efforts continus pour développer des outils pratiques pouvant contribuer à améliorer la qualité de vie liée à la santé pour les personnes vivant avec le VIH.

ONUSIDA proposa en 2014 un ambitieux plan thérapeutique 90-90-90 pour mettre un terme à l'épidémie du SIDA : diagnostiquer 90 % de toutes les personnes séropositives ; fournir une thérapie antirétrovirale (TAR) à 90 % de personnes diagnostiquées ; et parvenir à la suppression virale pour 90 % des personnes traitées d'ici 2020. Ces objectifs ne comprennent toutefois pas les autres défis sanitaires liées au VIH auxquels sont confrontés les personnes vivant avec le VIH.

Mario Cascio*, ancien président de l'European AIDS Treatment Group (EATG), Italie, qui vit avec le VIH et est membre du comité d'experts, a déclaré : « Les directives thérapeutiques concernant le VIH sont encore très similaires à celles qui étaient en vigueur à l'époque où la maladie était mortelle. Bien que le VIH soit considéré comme une condition chronique, de nombreuses personnes souffrent de l'impact quotidien de la maladie, comme une stigmatisation, une discrimination et des conditions de santé permanentes après de nombreuses années vécues avec le VIH. Ce consensus international représente un premier pas important pour améliorer les soins après la suppression virale, et améliorer la vie des personnes atteintes du VIH ».

« Le comité directeur de Moving Fourth a été convoqué pour trouver un moyen d'atteindre le "quatrième 90" », a déclaré Allitia diBernardo, chef de la division thérapeutique pour les maladies infectieuses et les vaccins pour la région Europe, Moyen-Orient et Afriquechez Janssen-Cilag International NV. « L'objectif ultime de cette initiative est de fournir des directives claires et détaillées et des outils soutenant une approche thérapeutique holistique, individualisée et à long terme pour les personnes vivant avec le VIH, qui dépasse le thème de la charge virale et de la numération CD4. Chez Janssen, nous reconnaissons que, malgré les progrès réalisés, le VIH reste une des principales menaces de santé de notre époque. Nous ne cesserons pas nos efforts avant d'avoir mis un terme au VIH ».

Les membres du comité directeur de l'initiative Moving Fourth sont :

Dr Giovanni GUARALDI (président), professeur agrégé en maladies infectieuses et chef de la clinique métabolique pour le VIH de Modène (MHMC), Italie

Dr Joop ARENDS, interne, professeur agrégé en maladies infectieuses et médecin en maladies infectieuses, service de médecine interne et de maladies infectieuses, centre médical universitaire d'Utrecht, Pays-Bas

Dr Thomas BUHK, interne, infectiologue, centres de maladies infectieuses de Hambourg (ICH-Hambourg), Allemagne

Mario CASCIO, ancien président, European AIDS Treatment Group (EATG), Italie

Dr Adrian CURRAN, interne, spécialiste des maladies infectieuses, service des maladies infectieuses, hôpital universitaire Vall d'Hebron, Barcelone, Espagne

Dr Eugenio TEOFILO, interne, service de médecine interne à l'hôpital Dos Capuchos, Lisbonne, Portugal

Dr Guido VAN DEN BERK, interne, spécialiste des maladies infectieuses, service de médecine interne, OLVG, hôpital de ville du Grand Amsterdam, Pays-Bas

Christian VERGER, président de la région Grand Est, membre du conseil, AIDES-France, France

*Les porte-parole cités n'ont pas été rémunérés pour un travail médiatique. Le Dr Giovanni Guaraldi déclare des honoraires perçus de Janssen.

Le livre blanc a été sponsorisé par Janssen-Cilag International NV, une des sociétés pharmaceutiques de Johnson & Johnson. Chaque auteur a reçu une rémunération pour la rédaction de l'article et les frais encourus pour un rédacteur médical ont été couverts par Janssen. Toutefois, les points de vue exprimés ici sont ceux des auteurs et ne représentent pas ceux de Janssen.

