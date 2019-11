Pleins feux sur l'électrification au salon de l'automobile de Los Angeles





Le programme EV | LA a pour objectif d'éduquer et de préparer les consommateurs dans le domaine des véhicules électriques

LOS ANGELES, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le salon de l'automobile de Los Angeles (LA Auto Show®) a annoncé aujourd'hui sa nouvelle initiative pour sensibiliser le public concernant les véhicules électriques (VE) et leur possession. Nommé EV | LA, ce nouveau programme a vu le jour grâce au soutien du ministère de l'Eau et de l'Énergie de Los Angeles (LADWP) et d'autres partenaires, dont le Clean Vehicle Rebate Project, la campagne « Electric For All » de Veloz, Electrify America, Plug In America et le UC Davis Institute of Transportation Studies. À travers le programme EV | LA, le LA Auto Show et ses partenaires espèrent démystifier les craintes des gens et les aider à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne les véhicules à carburant alternatif.

« Le LADWP est heureux de s'associer au LA Auto Show pour proposer le programme EV | LA, qui permet aux visiteurs de s'inscrire pour bénéficier d'une visite guidée de la salle d'exposition afin d'en apprendre davantage sur les alternatives disponibles en matière de véhicules électriques », a déclaré Martin L. Adams, directeur général et ingénieur en chef du LADWP. « Pour faciliter l'adoption des véhicules électriques, le LADWP est en train d'installer des infrastructures de charge dans tout Los Angeles et a mis en place des mesures incitatives s'adressant à tous types de conducteurs de véhicules électriques, quel que soit leur revenu, telles que la nouvelle aide pour les véhicules électriques d'occasion, qui a été augmentée et s'élève désormais à 1500 dollars ».

Les visiteurs du LA Auto Show de cette année peuvent se renseigner sur les véhicules électriques et leur possession en se rendant à l'espace EV | LA Lounge, entre 10 h et 14 h, les 23, 24 et 30 novembre et le 1er décembre. Durant ces franges horaires, l'espace EV | LA Lounge, situé sur la terrasse sud du centre de conventions de Los Angeles, proposera différentes ressources, à savoir :

Des représentants du LADWP seront sur place pour fournir des informations sur les aides dont peuvent bénéficier les consommateurs, y compris l'aide de 1500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion pour les clients éligibles.

Des bénévoles de Plug In America, une organisation à but non lucratif, seront également présents sur place pour répondre aux questions sur la possession d'un véhicule électrique, étant eux-mêmes propriétaires de ce type de véhicule.

Les visiteurs pourront également découvrir des ressources gratuites telles que le programme PlugStar, qui permet aux acheteurs de voitures de non seulement trouver le véhicule électrique qui leur convient, mais aussi d'entrer en contact avec un représentant de concessionnaire dûment certifié pour vendre ou louer le véhicule électrique qui les intéresse.

Electrify America présentera son dernier chargeur Level 2 Home Charger, ainsi que son réseau de charge rapide en courant continu qui sera mis à l'honneur sur son écran dans l'atrium sud.

Une équipe de chercheurs de l'UC Davis Institute of Transportation Studies sera présente et proposera aux participants la possibilité de participer à un travail de recherche de pointe.

En plus d'être un lieu où poser des questions et s'informer sur les véhicules électriques, la possession d'un véhicule électrique et les aides disponibles, l'espace EV | LA Lounge sera également le point de départ et d'arrivée des visites EV | LA (disponibles sans frais supplémentaires pour les visiteurs du LA Auto Show). Ces visites guidées de 90 minutes permettront de découvrir les derniers véhicules électriques et hybrides rechargeables du salon et ceux disponibles pour des essais sur site. Pour y participer, les visiteurs doivent préalablement s'inscrire en ligne ; ces visites sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi (le participant doit avoir reçu une confirmation du salon pour y participer). Les visiteurs pourront également accéder à des ressources leur permettant de visiter de façon autonome l'espace d'exposition et d'explorer le LA Auto Show à leur propre rythme. Pour vous inscrire à une visite EV | LA et pour connaître les dates et heures disponibles, rendez-vous sur https://laautoshow.com/evla/.

« Les voitures électriques ne concernent pas uniquement le futur. Elles sont d'ores et déjà ici », a déclaré Josh Boone, directeur exécutif de Veloz. « Le LA Auto Show est le premier salon de Californie permettant aux consommateurs de voir et toucher la gamme complète de voitures électriques disponibles sur le marché et de poser des questions sur ces véhicules. Notre campagne Electric For All a pour objectif d'aider les consommateurs à en apprendre davantage sur les voitures électriques et leurs avantages. Nous sommes donc ravis d'apporter notre soutien à EV | LA et aux visites de l'exposition. »

« Les consommateurs continuent de se rendre dans des salons automobiles comme le nôtre pour découvrir, essayer et conduire des voitures et en apprendre le plus possible dans un environnement récréatif, pratique et détendu. C'est là que les impressions se produisent et que les décisions se prennent », a déclaré Terri Toennies, présidente du LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « Los Angeles étant le premier marché des véhicules électriques des États-Unis et, plus généralement, le premier marché de l'achat de voitures du pays, notre salon est l'endroit idéal pour les marques du secteur de l'automobile et les partenaires de EV | LA pour informer les consommateurs et les intéresser au sujet des véhicules électriques et de leur possession. »

Parmi les véhicules qui, d'après les confirmations, seront lancés à l'occasion des journées du LA Auto Show destinées à la presse et aux professionnels, AutoMobility LAtm, 38 % sont des véhicules hybrides ou électriques. Audi, Bollinger Motors, Ford, Hyundai, Karma Automotive, MINI, Porsche et Volkswagen figureront parmi les marques qui lanceront de nouveaux véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables au salon. Plusieurs marques, dont Jaguar et Tesla, proposeront cette année des essais de conduite au LA Auto Show pour permettre de comparer les modèles.

Pour plus d'informations sur le LA Auto Show, pour acheter des entrées ou pour en savoir plus sur le programme EV | LA, consultez laautoshow.com.

À propos du Los Angeles Auto Show et d'Automobility LA

Créé en 1907 et organisé annuellement, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord. En 2016, les journées Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LAtm, le premier salon professionnel réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des enjeux les plus pressants quant à l'avenir des transports et de la mobilité. L'Automobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, période qui coïncide avec les lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. L'Automobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show bénéficie du soutien de la Greater LA New Car Dealer Association et il est détenu et géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS :

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com

310-482-4270

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 13:14 et diffusé par :