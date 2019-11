Mise à jour organisationnelle de Gestion de placements Mawer Ltée





CALGARY, Alberta, 18 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (Mawer) a annoncé aujourd'hui des changements de gestionnaires au sein des stratégies de titres à revenu fixe de la firme. M. James Redpath, CFA, gestionnaire principal des stratégies d'obligations canadiennes et mondiales et de la stratégie de marché monétaire canadien, est actuellement en congé pour raisons personnelles. M. Michael Crofts, CFA, demeurera cogestionnaire des stratégies de titres à revenu fixe Mawer jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2019. M. Curtis Elkington, CFA, et Mme Stefanie Wei, CFA, CPA, CMA, continueront d'occuper leur poste d'analystes chargés des stratégies de titres à revenu fixe Mawer.

À compter du 1er janvier 2020, M. Paul Moroz, CFA, chef des placements, directeur de Mawer et cogestionnaire des stratégies d'actions mondiales et d'actions mondiales de sociétés de petite capitalisation occupera le poste de cogestionnaire intérimaire des stratégies d'obligations canadiennes, d'obligations mondiales et de marché monétaire canadien Mawer.

Ces changements de gestionnaire auront une incidence sur le Fonds marché monétaire canadien Mawer, le Fonds d'obligations mondiales Mawer et le Fonds canadien d'obligations Mawer.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Son actif sous gestion dans toutes les catégories s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

Pour tout complément d'information :

Jean-Philippe Giguère

Gestionnaire de portefeuilles institutionnels

+1 416 865 5272

jpgiguere@mawer.com

