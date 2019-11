Avis aux médias - Colloque de Maman va à l'école





MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Maman va à l'école invite les médias à son colloque sur le thème Les défis d'un retour aux études.

Maman va à l'école (MVE) est un organisme sans but lucratif créé il y a 10 ans pour soutenir les mamans de famille monoparentale qui décident de retourner aux études pour obtenir un premier diplôme. Depuis 2013, grâce à la contribution de grands partenaires et la mobilisation des milieux, 13 chapitres sont en mouvement dans les régions du Québec pour soutenir les mamans qui retournent aux études. En sept ans, le programme de bourses de MVE a permis d'attribuer à quelque 330 mamans des bourses d'encouragement aux études totalisant 135 000 dollars. À l'occasion de son dixième anniversaire, MVE organise un colloque qui réunit des intervenantes et intervenants des divers milieux concernés pour partager l'information sur les réalités, les défis et les différentes mesures en place ou expérimentées pour aider les mères à réussir leur retour aux études.

Aide-mémoire



QUOI : Colloque de Maman va à l'école



PORTE-PAROLE : Paula Duguay, présidente fondatrice



QUAND : Le mercredi 20 novembre 2019

De 8 h 30 à 17 h 30



OÙ : Centre Saint-Pierre,

1212, rue Panet

Montréal H2L 2Y7

Pour consulter le programme, cliquer ici.

