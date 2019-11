À l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes exhorte à une meilleure sensibilisation aux droits de l'enfant





EDMONTON, Alberta, 18 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En prévision de la Journée nationale de l'enfant le 20 novembre, le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes (CCDEJ) encourage les Canadiens à mieux connaître et comprendre les droits des enfants en participant à des activités partout au pays.



« La Journée nationale de l'enfant est l'occasion d'attirer notre attention collective sur les droits de l'enfant, droits que nous défendons tout au long de l'année » a déclaré Del Graff, défenseur des enfants et des jeunes de l'Alberta et président du CCDEJ. « Tandis que nous célébrons le 30eme anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, nous devons nous rappeler que tous les enfants ont ces droits. Célébrons les avancées de notre pays en matière de promotion des droits de l'enfant, tout en nous rappelant qu'il y a encore beaucoup à faire ».

La Journée nationale de l'enfant commémore l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Le Canada est devenu signataire de la CDE en mai 1990 et a ratifié le document en décembre 1991. La Convention reconnaît aux enfants un large éventail de droits à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l'éducation.

Le CCDEJ veille à ce que les droits des enfants et des jeunes soient défendus et que leurs voix soient entendues. Le CCDEJ demande à tous les Canadiens, ainsi qu'aux gouvernements, de faire de la défense des droits des enfants une priorité et de veiller à ce que les droits des jeunes soient protégés, dans nos vies comme dans nos communautés.

Pour de plus amples renseignements sur les activités proposées à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant dans votre région, veuillez communiquer avec le bureau du membre du CCDEJ de votre région.





