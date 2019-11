Le secteur émergent de l'entreprise sociale en Chine valorise les Ouïgours et les Tibétains





HONG KONG, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Tashi Yangzom, fondatrice de la marque de thé tibétain NIDUMA et Mewlan Turaq, fondateur de la marque ouïgoure de souvenirs RUMI, sont en train de créer une nouvelle niche dans le secteur touristique. Inspirés par la technologie de paiement mobile de la Chine, ils marient avec succès leur culture, leur religion et leurs activités pour forger un modèle d'entreprise sociale distinct et novateur, destiné à augmenter le taux d'emploi des femmes locales et mettre fin à la pauvreté.

Le concept d'entreprise sociale est né en Europe dans les années 1970. Il a largement contribué à la reconversion du système d'aide sociale, à la création d'emplois, à la cohésion sociale et à la création de capital social, au développement local et à la culture sociale et s'est progressivement imposé comme un élément important pour garantir un développement social durable.

En Chine, les entreprises sociales accomplissent désormais leurs missions dans une large gamme de domaines, dont la lutte contre la pauvreté, la promotion de la culture, l'éducation, le développement des communautés, l'emploi et l'acquisition de compétences.

Selon <le rapport de recherche 2019 intitulé 'Analyse du secteur des entreprises sociales et des investissements sociaux en Chine'>

36,2 % des entreprises sociales sont parvenues à l'équilibre financier

20,5 % des entreprises sociales ont obtenu des excédents en 2017

