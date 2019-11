Cooper Tire Europe lance une nouvelle gamme étendue de pneus de rallye pour le tarmac, le gravier, la boue et la neige





Cooper Tire Europe lance aujourd'hui une nouvelle gamme étendue de pneus de rallye offrant une performance et une fiabilité remarquables dans de nombreuses conditions et niveaux de compétition.

Conçue et fabriquée par Cooper Tire Europe, cette nouvelle gamme couvre le tarmac avec les Cooper Discoverer Tarmac DT1 et DT02 ainsi que le Cooper Rally Classic Tarmac CT01, le gravier avec le Cooper Discoverer Gravel DG1, de même que la boue et la neige avec le Cooper M+S et le Cooper M+S Evo.

Ces modèles sont disponibles dans les six profils classiques et en 13 dimensions, pour les jantes de 13 à 18 pouces. Le Cooper M+S et le Cooper M+S Evo sont disponibles en gomme tendre, medium ou dure, tandis que les Discoverer Tarmac DT1 et DT02, le Rally Classic Tarmac CT01 et le Discoverer Gravel DG1 sont disponibles en gomme extra tendre, tendre, medium ou dure.

Paul Coates, directeur général des sports moteurs chez Cooper Tire Europe, commente : « Cooper ajoute un axe important à son offre en sports moteurs avec cette nouvelle gamme de pneus réservée au rallye, qui répond aux attentes de toute une série d'utilisateurs, de l'amateur jusqu'au professionnel. La marque Cooper est synonyme de performance tant sur route qu'en dehors des sentiers battus et nos pneus sont construits pour durer et pour délivrer les meilleures performances. La création de ce portefeuille fourni de produits spécialement conçus pour le rallye est une nouvelle preuve de notre passion pour les sports moteurs ».

Cooper est l'unique fournisseur de pneumatiques du Championnat du monde de rallycross de la FIA, du Championnat d'Europe de rallycross de la FIA ainsi que du Championnat américain de rallycross. En 2020, Cooper élargira sa présence dans les grandes compétitions off-road de la FIA, puisqu'il vient d'être sélectionné comme fournisseur du Championnat d'Europe d'autocross de la FIA. Cooper s'est construit une solide réputation dans le monde du rallye ces 30 dernières années, pour avoir été l'un des principaux fournisseurs de plusieurs rallyes en forêt, sur gravier et sur glace mais aussi de rallyes historiques. Plus récemment, Cooper a également fourni le Championnat d'Amérique du Nord de rallye (NARC) ainsi que le Mobil Rally Chile.

Pour en savoir plus sur Cooper Tire Europe, rendez-vous sur www.coopertire.eu.

À propos de Cooper Tire & Rubber Company Europe Ltd

Cooper Tire & Rubber Company Europe Ltd est une filiale de Cooper Tire & Rubber Company (Findlay, Ohio, États-Unis) et possède plus d'un siècle d'expérience de pointe dans le secteur des pneumatiques. Cooper produit une gamme complète de pneumatiques automobiles et 4x4 sous les marques Cooper et Avon, de même que les pneus moto Avon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coopertire.eu et www.avontyres.com.

