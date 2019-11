Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Inauguration de l'hôtel de ville de Saint-Basile-le-Grand





SAINT-BASILE-LE-GRAND, QC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et député de Chambly, M. Jean-François Roberge, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est heureux d'annoncer qu'une aide financière de 2 445 180 $ a été accordée à la Ville de Saint-Basile-le-Grand pour l'agrandissement et le réaménagement de son hôtel de ville.

Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). La Municipalité a complété le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 4 M$.

« Je sais à quel point les investissements gouvernementaux font une réelle différence et participent à dynamiser les milieux de vie. Les travaux à Saint-Basile-le-Grand ont permis de regrouper sous le même toit plusieurs services municipaux, au grand bénéfice des employés et des citoyennes et citoyens. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et député de Chambly

« En Montérégie comme partout au Québec, nous sommes en action et nous concrétisons nos engagements. Je suis fier de ce que nous avons accompli dans la dernière année pour le développement des régions et pour l'amélioration de la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je me réjouis de pouvoir compter sur la collaboration de nos partenaires municipaux pour offrir à la population des milieux de vie agréables et sécuritaires. Nous continuerons d'investir dans la modernisation des infrastructures publiques dans toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les travaux ont permis notamment d'aménager 17 nouveaux bureaux, une salle polyvalente, un bureau d'accueil et une voûte pour les archives.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 4 075 300 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

