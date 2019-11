VeChain, en collaboration avec ASI Group et DNV GL, a annoncé la première solution logistique et commerciale intercontinentale basée sur la blockchain publique pour le secteur de l'alimentation et des boissons lors du 2e CIIE





SHANGHAI, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- VeChain, la principale plateforme de blockchain publique conviviale en faveur des entreprises, a participé au Salon international des importations de Chine 2019 (CIIE - China International Import Expo). Organisé du 5 au 10 novembre, le CIIE est une initiative majeure du gouvernement chinois pour soutenir fermement la libéralisation du commerce et la mondialisation économique.

Lors de la première édition du CIIE, VeChain a présenté diverses solutions de blockchain intégrées aux entreprises et aux responsables gouvernementaux. Cette année, avec son partenaire stratégique, DNV GL, VeChain a annoncé une collaboration tripartite avec ASI Group en vue d'initier la première solution logistique et commerciale intercontinentale alimentée par la blockchain publique VeChainThor destinée au secteur de l'alimentation et des boissons, nommée Foodgates. Il s'agit de la première plateforme alimentée par une blockchain publique avec des informations vérifiées et certifiées sur le cycle de vie complet des produits. L'annonce a été faite le 7 novembre, lors de la conférence de presse organisée par le Comité France Chine, qui appartient au Mouvement des entreprises de France, le premier réseau d'entrepreneurs en France avec plus de 750?000 entreprises adhérentes.

Avant la conférence, le président français Emmanuel Macron a assisté à la cérémonie d'ouverture du CIIE et a discuté de la manière de promouvoir une coopération pragmatique avec le président Xi Jinping à l'occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Pendant ce temps, il a présenté au président chinois Xi Jinping le boeuf Limousin Label Rouge de Limousin Promotion importé par Foodgate.

En tant que société spécialisée dans la logistique, la chaîne d'approvisionnement et le commerce mondial, ASI Group s'associe désormais à VeChain et DNV GL pour développer Foodgates, qui vise à fournir aux consommateurs de produits alimentaires et de boissons haut de gamme une plateforme de blockchain mondiale de qualité supérieure.

Mathieu Borgé, le cofondateur de Foodgates, ASI Group, a déclaré : «?Nous avons développé une solution de blockchain qui connecte le meilleur des produits français aux acheteurs chinois, dans le but d'apporter transparence et traçabilité sur le marché B2B franco-chinois.?»

«?L'immuabilité de la blockchain publique couplée à des informations vérifiables rend cette solution vraiment unique. Nous voyons l'énorme potentiel de cette collaboration, car les produits s'adressent à un énorme marché en Chine?», a déclaré Kevin Feng, le directeur d'exploitation de VeChain.

Propulsé par VeChain ToolChaintm, Foodgates permet aux acheteurs chinois d'acheter d'excellents produits français avec une garantie totale sur l'origine, la qualité et la sécurité. Les producteurs français pourraient également avoir un accès direct au marché chinois, créant ainsi une passerelle fiable entre les deux rives.

Les experts de VeChain ont fourni une assistance technique complète, depuis le protocole sous-jacent de la blockchain publique, jusqu'au conseil aux entreprises, en passant par les API VeChain ToolChaintm. DNV GL s'assurera que des données transparentes et cohérentes sont enregistrées sur la blockchain publique VeChainThor.

Le 8 novembre, un dîner gastronomique a été coorganisé par ASI Group, VeChain et DNV GL. Plus de 50 invités de marque, dont des représentants gouvernementaux, des journalistes français et chinois et des dirigeants du secteur, ont pu déguster du boeuf et du porc importés de France par Foodgates.

Le 24 octobre, le président chinois Xi Jinping a souligné l'importance de la blockchain dans l'innovation technologique. L'adoption de la technologie de la blockchain de VeChain offre des opportunités sans précédent.

VeChain adhérera à notre vision qui consiste à alimenter l'économie réelle. Avec la maturation et l'évolution du marché, les cas d'utilisation développés sur la blockchain publique VeChainThor seront encore plus nombreux dans un proche avenir.

À propos d'ASI Group

ASI Group accompagne les entreprises à chaque étape de leur croissance et du développement international de la chaîne d'approvisionnement. Avec un ensemble de sociétés différentes opérant dans la logistique et l'expédition de fret, le commerce mondial et l'approvisionnement, ils facilitent le commerce entre l'Europe en Chine, et ont acquis une forte expertise et un solide réseau sur les continents européen et asiatique au fil des ans, en travaillant avec de grands détaillants tels que Auchan, Carrefour, BYD, Metro, etc.

À propos de DNV GL

DNV GL est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion des risques et d'assurance qualité. La société est également un leader mondial dans la certification des systèmes de gestion des entreprises de tous types de secteurs, et notamment celui de l'alimentation et des boissons. Depuis 1864, son objectif est de protéger la vie, les biens et l'environnement. Passionné par la sécurité, la qualité et l'intégrité, les entreprises se tournent vers DNV GL pour prendre des décisions complexes en toute confiance. DNV GL les aide à gérer leurs risques les plus critiques et à démontrer leur conformité aux réglementations et aux normes.

À propos de VeChain

Lancé en 2015, VeChain vise à connecter la technologie de la blockchain au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique robuste et l'intégration de l'IdO. VeChain est le pionnier des applications du monde réel utilisant la technologie de la blockchain publique, avec des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, à Shanghai, à Paris, à Hong Kong et à San Francisco. En collaboration avec nos partenaires stratégiques PwC et DNV GL, nous avons établi des relations de coopération avec de nombreuses entreprises leaders dans différents secteurs, et notamment Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, Bright Food, D.I.G, DB Schenker, PICC, etc.

Pour plus d'informations sur VeChain, suivez-nous sur Twitter @vechainofficial ou consultez notre site officiel www.vechain.com.

