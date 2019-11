IT Weapons lance une solution de sécurité clé en main pour la suite Office 365





BRAMPTON, Ontario, 18 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette semaine, IT Weapons, la division des services de TI de Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ), a annoncé le lancement d'une gamme de services offrant une protection essentielle des données d'applications et des courriels dans la suite Office 365. La solution Sécurité et protection Office 365 est une offre groupée clé en main fort avantageuse, offrant simplicité et robustesse dans la protection des services infonuagiques de Microsoft.



Si les solutions infonuagiques comme Office 365 et Exchange Online procurent aux utilisateurs et aux entreprises une convivialité et une productivité exceptionnelles, ce virage vers les outils et le stockage infonuagiques fait naître une préoccupation croissante quant à la protection des données. Sécurité et protection Office 365 ? solution de sécurité simplifiée et complète pour Office 365 et Exchange Online ? protège les données des utilisateurs dans le nuage tout en éliminant le casse-tête toujours plus complexe qu'est la gestion des configurations, des politiques, de la conformité et d'autres facteurs.

« Office 365 est maintenant la plateforme par excellence pour la productivité et la collaboration au travail, mais les risques auxquels s'expose chaque entreprise canadienne ne sont pas évidents pour tout le monde, explique Jason MacBean, vice-président, Services et soutien d'IT Weapons. Microsoft fait un travail formidable de protection de ses centres de données et ses plateformes, en concevant des outils haut de gamme et en assurant leur disponibilité. Par contre, les entreprises doivent savoir que c'est à elles que revient la responsabilité de protéger leurs données par une gestion et une configuration en continu, ce qui ne devrait pas être relégué au second plan. »

« Avec les risques de sécurité toujours croissants qui menacent les entreprises de pertes de données et de temps d'arrêt paralysants, celles-ci doivent accepter le fait que leurs applications infonuagiques et leurs logiciels-services ne les blindent pas contre les rançongiciels, les attaques internes et l'erreur humaine, ajoute Jason MacBean. C'est pourquoi nous lançons notre solution Sécurité et protection Office 365. Elle est conçue pour vous aider à protéger vos données dans Office 365 et Exchange Online, ainsi que votre réputation. »

Pour en savoir plus sur la nouvelle solution d'IT Weapons, cliquez ici .

Pour en savoir plus sur Konica Minolta Canada, visitez le www.konicaminolta.ca ou composez le 1 866 890?6600.



