Suivant l'annonce du départ de son ombudsman la Ville de Montréal salue le travail de Me Johanne Savard

MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Me Johanne Savard annonce aujourd'hui son souhait de quitter ses fonctions à titre d'ombudsman de la Ville de Montréal. Après 16 années au service des Montréalaises et des Montréalais, elle demeurera en poste jusqu'à l'embauche de son successeur et veillera à assurer une transition en douceur.

La Ville de Montréal tient à souligner le travail exceptionnel accompli par Me Savard et son équipe depuis la création de ce bureau reconnu pour sa rigueur, son professionnalisme, sa ténacité et son efficacité. La réputation d'excellence de l'Ombudsman de Montréal déborde des frontières du Canada et fait rayonner Montréal comme une ville qui s'intéresse sincèrement au bien-être de ses citoyens. Rappelons que Me Savard a été la première ombudsman de la Ville de Montréal. Au moment de sa nomination, en 2003, il n'y avait aucun ombudsman municipal au Canada.

L'Ombudsman de Montréal offre aux personnes qui croient être lésées par les décisions, actions ou omissions de la Ville de Montréal, un recours facilement accessible et gratuit. Il peut faire enquête sur la situation qui fait l'objet d'une plainte et évaluer si, à son avis, il en résulte un préjudice réel pour le citoyen. Le cas échéant, il interviendra auprès de la Ville pour faire changer la décision ou corriger la situation.

Condition essentielle à sa crédibilité, l'Ombudsman de Montréal est une entité apolitique, autonome et indépendante de l'administration municipale et des élus. Elle fait ses propres enquêtes et tire ses propres conclusions sur les situations contestées. L'Ombudsman de Montréal relève du conseil municipal.

