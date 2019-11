Calendrier de remise des prix de la voiture canadienne et du véhicule utilitaire canadien de l'année 2020 annoncé





L'Association des Journalistes Automobile du Canada remettra les prix lors de trois salons automobiles incluant le dévoilement des grands gagnants au Salon de l'auto de Toronto le 13 février.

AJAX, ON, le 18 nov. 2019 /CNW/ - L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) a dévoilé son calendrier de remise des prix du programme de la Voiture canadienne de l'année 2020 dont le point culminant sera le dévoilement de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année le 13 février lors de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'auto de Toronto.

Le calendrier complet du programme de la Voiture canadienne de l'année 2020 se déroulera

comme suit :

Lundi 16 décembre 2019 : Les finalistes pour chacune des 12 catégories sont annoncés par l'AJAC.

Jeudi 16 janvier 2020 : Les gagnants de chacune des catégories sont dévoilés lors de la journée des médias du Salon international de l'automobile de Montréal.

Lundi 3 février 2020 : Les finalistes de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020 sont annoncés par l'AJAC.

Jeudi 13 février 2020 : La Voiture canadienne de l'année et le Véhicule utilitaire canadien de l'année 2020 sont dévoilés lors de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'auto de Toronto.

Lundi 16 mars 2020 : Les finalistes de la Voiture verte canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire vert canadien de l'année 2020 sont annoncés par l'AJAC.

Mercredi 25 mars 2020 : La Voiture verte canadienne de l'année et le Véhicule utilitaire vert canadien de l'année 2020 sont dévoilés lors de la journée des médias du Salon international de l'automobile de Vancouver.

Les prix seront remis aux véhicules qui auront reçu le plus haut pointage basé sur les votes d'environ 50 des membres journalistes de l'AJAC de partout au Canada. Ils ont formé une opinion professionnelle et objective des véhicules lors d'essais routiers réalisés à travers le pays et le monde durant l'année 2019. Les véhicules ont été testés sur différents types de routes et dans différents types de conditions. Les résultats ont été compilés par la firme internationale KPMG.

« L'AJAC est heureuse de s'associer une fois de plus au Salon de l'auto de Toronto, au Salon international de l'automobile de Montréal et au Salon international de l'automobile de Vancouver pour la remise de nos prix, » dit Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. « Nous sommes heureux de pouvoir mettre en valeur l'opinion de nos membres dans les plus grandes villes au Canada, d'un bout à l'autre du pays et dans les deux langues officielles. Le point culminant sera le dévoilement des grands gagnants au Salon de l'auto de Toronto, le plus important salon automobile au pays. »

À propos de l'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels de même que des membres affaires dont le travail se concentre sur l'industrie de l'automobile canadienne. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres, aux évènements de conduite annuels de l'AJAC, et aux programmes de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), des Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, des Prix de l'innovation et de l'ÉcoRandonnée.

À propos du Salon de l'auto de Toronto

Grâce à sa superficie de 650 000 pieds carrés réservée aux exposants, aux présentations et aux divertissements au Palais des congrès du Toronto métropolitain, le Salon de l'auto de Toronto est non seulement le plus grand salon automobile au Canada, mais aussi le plus important en son genre. L'évènement est un chef de file en matière de technologie, de style de vie et de tout ce qui a trait à l'automobile avec plus de 1 000 voitures, camions, véhicules utilitaires, concepts, véhicules exotiques, « muscle cars », véhicules électriques et autonomes exposés.

