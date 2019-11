Dubai Future Accelerators choisira une nouvelle cohorte de startups innovantes pour relever les défis mondiaux





Dubai Future Accelerators (DFA), une initiative lancée par Dubai Future Foundation (DFF) et le gouvernement de Dubaï, est encore une fois en quête de nouveaux talents des start-ups et des scale-ups les plus innovantes au monde afin qu'ils rejoignent son programme pionnier.

La DFA est conçue comme un accélérateur de développement d'affaires et d'accès au marché basé sur les demandes spécifiques identifiées par ses partenaires. Les start-ups et les scale-ups offrant des logiciels ou des solutions produits qui répondent aux exigences des partenaires sont invités à soumettre leurs candidatures jusqu'au 30 novembre 2019.

La Cohorte 7 invitera les startups à expérimenter les technologies émergentes, y compris l'intelligence artificielle, pour trouver des solutions innovantes aux défis potentiels auxquels les villes de l'avenir feront face dans des secteurs clés tels que la santé, les transports, la sécurité.

Grâce aux collaborations facilitées de la part de la DFA, les sociétés travailleront en étroite coopération avec les entités gouvernementales pour résoudre les problèmes spécifiques liés à leur secteur. Les partenaires gouvernementaux participants comprendront l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA), l'Autorité des Routes et des Transports (RTA), l'Autorité de Santé de Dubaï (DHA), la Police de Dubaï et Etisalat Digital.

Le lancement de l'édition de cette année fait suite au succès de six cohortes précédentes qui ont mis en synergie 13 entités gouvernementales et 219 startups pour relever 97 défis. En outre, 71% de ces startups ont signé des accords avec leurs entités partenaires pour tester leurs solutions via des projets pilotes ou les mettre en oeuvre au sein de leurs organisations.

Dubai Future Accelerators est un programme intensif de neuf semaines qui établit des partenariats avec des entités gouvernementales, des organisations du secteur privé à Dubaï, des start-ups, des scale-ups et des PME innovantes du monde entier, afin de participer à la création de solutions transformationnelles. Il offre aux entrepreneurs une opportunité unique pour utiliser la ville comme un banc d'essai à leurs prototypes avant-gardistes.

Les entreprises sélectionnées pour rejoindre notre 7ème cohorte sont invitées à un programme en résidence dans lequel les participants bénéficieront d'un accès direct aux décideurs senior, à un espace de travail partagé, à un billet d'avion aller-retour à Dubaï et d'un hébergement payé au cours de la durée de leur participation au programme de mentorat. De plus, la DFA ne prendra aucune part dans les start-ups participantes.

Les startups intéressées souhaitant participer au défi mondial et façonner des solutions pour l'avenir peuvent s'inscrire dès maintenant via le site électronique suivant : https://dubaifutureaccelerators.com/en/.

*Source: AETOSWire

