BOSAGORA et KoSAC ont présenté une plateforme collaborative de prise de décisions, Defora, qui aura un impact sur les cultures et la gouvernance d'entreprise

ZOUG, Suisse et SÉOUL, Corée du Sud, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La BOS Platform Foundation (BPF) a organisé un showcase avec Korea Smart Authentication Corp (KoSAC) le mardi 12 novembre 2019 au Campus Biotech de Genève, en Suisse, pour présenter Defora, une solution innovante visant à améliorer la gouvernance et les processus décisionnels collaboratifs.

Le showcase a attiré un public diversifié de près de 60 personnes issues de secteurs allant des banques à l'éducation, en passant par les gouvernements locaux et les organisations internationales. Le showcase a rassemblé des conférenciers de la BPF et de KoSAC, qui ont expliqué comment leurs projets pourraient aider à changer de manière positive notre façon de concevoir la gouvernance et créer de meilleures décisions de groupe.

Selon Serge Komaromi, fondateur de la BPF, Defora est une solution innovante destinée à améliorer la gouvernance et la prise de décisions des organisations et des communautés, à la fois efficace et évolutive.

« C'est un honneur d'organiser notre premier showcase à Genève, la ville natale de Jean-Jacques Rousseau, qui continue d'inspirer les gens avec son idée de la Volonté générale. Aujourd'hui, la Volonté générale peut être comprise comme une intelligence collective, ce que notre projet s'efforce de réaliser. Nous avons choisi Genève pour de nombreuses raisons, en particulier parce que la ville est une plaque tournante d'ONG et d'organisations internationales prenant des décisions qui affectent des millions de personnes à travers le monde », a déclaré Serge Komaromi.

À propos de la BOS Platform Foundation

La BOS Platform Foundation est une fondation à but non lucratif basée à Zoug, en Suisse, qui développe un projet de blockchain 2.0 appelé BOSAGORA, considéré comme le premier projet d'ICO mené par la Corée, auquel participent plus de 90 pays. Il vise à fournir une plateforme aux développeurs DApp, ainsi que des initiatives de projets écologiques et de développement durable dans le monde entier avec sa technologie blockchain de pointe.

À propos de Korea Smart Authentication Corp

KoSAC est une startup technologique spécialisée dans l'ingénierie de confidentialité basée à Séoul, en Corée du Sud. Elle est à l'origine du développement de Defora, une plateforme permettant la création de meilleures solutions, intégrant sa technologie d'identité numérique brevetée basée sur sa technologie de cryptage homomorphique de pointe.

