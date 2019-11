Vision Zéro - Des feux piétons seront ajoutés sur l'ensemble des feux de circulation de Montréal afin de sécuriser les déplacements





MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La sécurité des usagers les plus vulnérables de la route étant au coeur des préoccupations de la Ville de Montréal, la mairesse Valérie Plante et Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif, ont annoncé un investissement majeur qui permettra d'ajouter des feux piétons avec décompte numérique sur l'ensemble des feux de circulation de Montréal. Cet investissement permettra aussi de reprogrammer l'ensemble des feux de circulation pour y ajouter de 4 à 6 secondes de temps de traverse. Cela représente un investissement de 58,5 M$ au prochain PTI 2020-2022, soit 19,5 M$ annuellement.

« Ces interventions sont essentielles afin d'améliorer notre bilan routier, qui faisait état, en 2018, de 18 décès et de 87 blessés graves chez les piétons. Notre administration est sérieusement engagée dans la Vision Zéro et prend les mesures nécessaires pour permettre à toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais de se déplacer en sécurité », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Tous les nouveaux feux piétons qui seront ajoutés à Montréal seront dotés d'un décompte numérique, ce qui permettra aux piétons de traverser de façon sécuritaire et facilitera leur prise de décision au moment de s'engager dans l'intersection.

Au cours de ce processus, la Ville ajoutera également de quatre à six secondes au temps alloué aux piétons pour traverser sur tous les feux de circulation.

Du temps supplémentaire sera aussi accordé aux piétons dans les secteurs où des CLSC, des hôpitaux, des CPE et des écoles primaires se trouvent afin de permettre aux populations plus vulnérables d'avoir le temps requis pour traverser. Les délais prévus pour traverser les intersections les plus empruntées seront également revus à la hausse en fonction de l'achalandage.

« Nous avons noté, à de trop nombreuses reprises, que des citoyennes et citoyens - qu'il s'agisse de jeunes familles, de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite - peinaient à traverser les intersections avec le temps qui leur était réservé. Nous avons donc décidé d'allonger les temps prévus par les feux piétons afin de permettre aux piétons de traverser à leur rythme et en toute sécurité. Cet ajustement sera implanté sur l'ensemble des feux piétons de Montréal », a souligné Éric Alan Caldwell.

« La protection des usagers les plus vulnérables de la route, particulièrement les piétons, doit être une obsession. Notre administration continue de déployer des aménagements destinés à sécuriser les déplacements des piétons, tels que des saillies de trottoirs, et à limiter la vitesse permises sur les rues locales et aux abords des écoles, notamment. L'ajout de milliers de feux piétons à Montréal contribuera à améliorer la sécurité des piétons. Mais pour que ces interventions soient efficaces, la population doit aussi faire sa part. Nous devons toutes et tous, dès maintenant, respecter la signalisation en place et respecter les usagers les plus vulnérables », a conclu la mairesse Valérie Plante.

En chiffres:

Intersections avec feux

Total: 2300 intersections avec feux de circulation sous la responsabilité de la Ville

1985 intersections seront analysées afin d'y ajouter du temps supplémentaires (entre quatre et six secondes)

Lors de cette analyse, des feux piétons seront ajoutés sur les 1300 intersections avec feux de circulation qui n'ont pas de feux piétons à toutes les approches.

315 intersections sont déjà protégées, aucune intervention n'est nécessaire

L'enveloppe dédiée aux feux piétons a été bonifiée de 43 % par rapport à celle prévue dans les Programmes triennaux d'immobilisations (PTI) précédents. La Ville investira ainsi 58,5 M$ dans ses feux de circulation entre 2020 et 2022, plutôt que les 42 M$ prévus entre 2019 et 2021.

