Avis aux médias - La gouverneure générale investira 39 récipiendaires de l'Ordre du Canada lors d'une cérémonie à Rideau Hall





OTTAWA, le 18 nov. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra l'Ordre du Canada à 3 Compagnons, 5 Officiers et 31 Membres lors d'une cérémonie d'investiture à Rideau Hall, le jeudi 21 novembre 2019 à 10 h 30. La cérémonie sera diffusée en direct à www.gg.ca/fr/endirect.

À propos de l'Ordre du Canada

L'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Ses Compagnons, Officiers et Membres reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure).

Créé en 1967, l'Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7500 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Celles qui portent l'insigne emblématique du flocon de neige de l'Ordre ont changé la façon dont notre nation mesure le succès et, grâce à leurs réalisations, nous ont aidés à édifier un meilleur Canada.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

L'horaire de la cérémonie d'investiture, la liste des récipiendaires, leurs citations ainsi qu'une fiche d'information sur l'Ordre du Canada sont joints au présent avis aux médias.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de confirmer

leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et de se présenter à l'entrée Princesse Anne

avant 10 h 00 le jour de la cérémonie.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

Les membres des médias sont priés d'observer l'horaire suivant :

10 h : Arrivée des médias à Rideau Hall 10 h 30 : Début de la cérémonie d'investiture

Allocution de la gouverneure générale

Remise des insignes de l'Ordre du Canada par la gouverneure générale 11 h 30 : Entrevues avec les récipiendaires

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNONS DE L'ORDRE DU CANADA

Robert Phelan Langlands, C.C.

Montréal (Québec) et Princeton (New Jersey), États-Unis d'Amérique

Robert Langlands a révolutionné le monde des mathématiques. Esprit visionnaire à l'origine du programme Langlands et professeur au réputé Institut d'études avancées de l'Université Princeton, il a proposé des liens entre la théorie des nombres et la géométrie, deux domaines mathématiques distincts, selon des perspectives jusqu'alors inconnues. Son programme a exercé une telle influence sur le domaine qu'on l'a décrit comme la quête d'une théorie unifiée des mathématiques. Des mathématiciens du monde entier continuent de s'inspirer de ses hypothèses depuis qu'il a lancé le programme dans les années 1960.

Alanis Obomsawin, C.C., G.O.Q.

Montréal (Québec)

Alanis Obomsawin incarne l'espoir et la réalisation de soi. Durant une cinquantaine d'années à l'Office national du film du Canada, la documentariste et conteuse de talent a produit plus de 50 films documentaires ayant profondément marqué la conversation nationale sur les enjeux autochtones. Par sa démarche courageuse et empathique, elle éveille les consciences sur les droits et le traitement des Autochtones et met en valeur leur résilience et leur optimisme. Son attachement indéfectible à la protection du patrimoine et de l'histoire du pays lui a valu une reconnaissance internationale, dont de multiples distinctions et prix cinématographiques nommés en son honneur.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Donald McNichol Sutherland, C.C.

Saint John (Nouveau-Brunswick)

La mention gravée sur l'oscar honorifique de Donald Sutherland est éloquente : « Pour une carrière marquée par des personnages impérissables interprétés avec une constante justesse. » Ayant notamment incarné des rôles tels Norman Bethune et le Casanova de Fellini et joué dans le film d'animation Pirate's Passage réalisé pour la CBC, Donald Sutherland est un brillant ambassadeur et promoteur du Canada grâce à sa présence, son talent et son charisme sur la scène internationale depuis six décennies. Lorsque des douaniers américains voient son passeport canadien et lui demandent pourquoi il n'est pas devenu citoyen américain, il leur répond invariablement en souriant : « Vous n'avez pas le même sens de l'humour. »

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

François Crépeau, O.C.

Montréal (Québec)

François Crépeau est un activiste intellectuel dont la démarche académique est reconnue mondialement. Professeur de droit international et fondateur de deux centres universitaires voués aux études et aux recherches internationales, il est présentement à la tête du Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique à l'Université McGill. Ses travaux, notamment comme rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, ont transformé la façon dont le Canada gère les crises internationales, particulièrement auprès des migrants, des réfugiés et des victimes de violations des droits humains lors des conflits armés.

Ann-Marie MacDonald, O.C.

Toronto (Ontario)

Savant dosage de brio artistique imprégné d'une touche de candeur, l'oeuvre d'Ann-Marie MacDonald est à la fois une célébration et un portrait sans détour de l'esprit humain. Auteure, actrice et dramaturge louangée, elle a notablement enrichi la scène canadienne du théâtre, de la télévision, du cinéma et de la littérature. Elle joue un rôle tout aussi important dans la vie civique de son pays comme ardente défenseure des droits des LGBTQ+ et des femmes, aspects qu'elle intègre souvent à ses écrits. Mentore généreuse, elle aide à encadrer et à préparer la prochaine génération d'artistes du théâtre canadien.

William Shatner, O.C.

Montréal (Québec) et Los Angeles (Californie), États-Unis d'Amérique

William Shatner, véritable icône culturelle, s'est audacieusement aventuré vers l'inconnu pour explorer de nouvelles frontières. Sa célèbre carrière sur la scène théâtrale, télévisuelle et cinématographique s'étend sur plus de 60 ans et ses interprétations mémorables du capitaine James T. Kirk dans la série télévisée classique Star Trek ont diverti et inspiré des générations de spectateurs. Fier Canadien, il appuie divers organismes de bienfaisance voués à la santé, à l'environnement et au bien-être des enfants. Par sa personnalité plus grande que nature et ses réalisations artistiques, il a laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire.

Peter Suedfeld, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Les recherches innovatrices de Peter Suedfeld approfondissent notre notion de résilience et transcendent les domaines académiques. Professeur émérite à l'Université de la Colombie-Britannique et écrivain prolifique, il est mondialement réputé pour avoir documenté les répercussions psychologiques et physiques positives jusqu'alors ignorées d'environnements extrêmes et difficiles. Il a ainsi posé un regard critique sur les effets subis par les humains vivant des expériences comme l'isolement en région polaire, l'exploration spatiale, la privation sensorielle et la prise de décisions lors de crises internationales, ainsi que des traumatismes comme un génocide. Il est tenu en haute estime tant comme mentor que comme membre actif de sa communauté.

Ian E. Wilson, O.C.

Ottawa (Ontario)

Ian Wilson a largement contribué à la préservation de notre histoire et de notre patrimoine documentaire. Il a adroitement dirigé la fusion ayant créé Bibliothèque et Archives Canada et a élargi ses services et collections uniques. Par l'éducation et la sensibilisation du public, il incite les Canadiens à consulter les documents originaux de leur histoire. Réputé pour avoir créé les premiers partenariats de numérisation à grande échelle de documents fragiles et de ressources populaires en ligne et reconnu pour la qualité de son travail en histoire, en archivistique et en gestion de l'information, il est un dirigeant respecté parmi les archivistes du pays et d'ailleurs.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Shelley Ann Marie Brown, C.M.

Saskatoon (Saskatchewan)

Shelley Brown a tracé la voie pour les femmes en comptabilité. Associée principale et membre du conseil d'administration de Deloitte Canada, elle a su, par son leadership transformateur, inspirer d'autres femmes de son domaine. Chef de file communautaire réputée pour son dévouement exemplaire et son implication de longue date envers la profession comptable et le secteur des organismes sans but lucratif, elle siège aux conseils d'administration de CPA Canada, de l'Université de la Saskatchewan, de Covenant House Vancouver et de la Fondation de l'Hôpital pour enfants Jim Pattison.

Raymond J. Cole, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Par ses recherches soutenues et novatrices, Ray Cole a jeté les bases de l'architecture écoresponsable. Il est réputé pour avoir contribué à la production d'outils pour l'évaluation des bâtiments écologiques et la conception de bâtiments régénératifs au Canada. Au fil de sa carrière de 40 ans à l'Université de la Colombie-Britannique, ce professeur passionné et stimulant a inspiré des générations d'architectes soucieux de l'environnement et actifs dans le monde entier. Il a ainsi aidé à forger la réputation internationale du Canada comme chef de file de la conception de bâtiments écologiques.

Patrick Ralph Crawford, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

Mentor et chef de file estimé, Ralph Crawford a voué sa vie à l'amélioration de la profession dentaire. Réputé pour son excellence dans les soins dentaires aux aînés, il a mené une brillante carrière comme président des associations dentaires du Manitoba et du Canada et à la tête du journal de l'association nationale. Historien et collectionneur passionné depuis presque 60 ans, il a généreusement, avec son épouse, fait don d'artefacts historiques et d'objets dentaires d'époque à des musées et à des expositions publiques de l'Ontario et du Manitoba pour ainsi enrichir notre connaissance de ce domaine au Canada.

Joanne Cuthbertson, C.M. et Charles Fischer, C.M.

Calgary (Alberta)

Individuellement, Joanne Cuthbertson et Charles Fischer font l'objet d'une grande admiration dans leurs domaines respectifs; ensemble, ils sont une force incontournable. Ce couple dévoué a, par son engagement indéfectible, piloté et appuyé de multiples projets et initiatives, à Calgary et ailleurs, pour l'éducation publique, la santé des enfants, les arts et les pratiques commerciales responsables. Comme principaux bailleurs de fonds de la chaire Cuthbertson-Fischer en santé mentale pédiatrique et du Chancellor Cuthbertson Centre for Student Success, ils sont très appréciés pour leurs dons transformateurs et leurs esprits positifs et énergiques.

Thomas Ralston Denton, C.M., O.M., C.D.

Winnipeg (Manitoba)

Tom Denton est un fervent défenseur des communautés de réfugiés et d'immigrants du Canada. Durant des décennies, il a aidé des centaines de familles à refaire leur vie au Canada dans le cadre de programmes de parrainage publics et privés, plus récemment comme directeur général de l'organisme Hospitality House Refugee Ministry. Conseiller recherché, il a présidé le Conseil de l'immigration du Manitoba et a été l'un des créateurs du Programme d'assurance pour le parrainage de réfugiés de Winnipeg. Ardent porte-parole des communautés vulnérables, il défend sans relâche les droits des réfugiés et plaide pour la réduction des obstacles freinant le processus d'immigration de notre pays.

Claire Deschênes, C.M.

Québec (Québec)

Claire Deschênes est une source d'inspiration inépuisable pour les femmes en sciences et en génie, ainsi que pour les ingénieurs en mécanique. Première femme professeure en génie à l'Université Laval, elle est réputée mondialement pour sa recherche sur les turbines hydrauliques. Fondatrice d'un laboratoire spécialisé dans le domaine et d'un consortium de recherche réunissant universitaires et industriels, elle contribue de façon significative au savoir-faire de la communauté scientifique. On lui doit aussi l'établissement de trois organisations internationales qui favorisent la présence des femmes en sciences et en génie.

Lyse Doucet, C.M., O.B.E.

Bathurst (Nouveau-Brunswick) et Londres, Royaume-Uni

Par sa couverture empathique des événements marquants de l'histoire durant les 30 dernières années, Lyse Doucet a aidé ses auditeurs et téléspectateurs à mieux comprendre les enjeux et les problèmes du monde et de l'humanité. Correspondante internationale en chef à la BBC et présentatrice principale à la télévision pour la BBC World News et à la radio pour la BBC World Service, elle nous a éclairés sur la conjoncture sociale, politique et souvent conflictuelle de divers événements et régions. Digne et intègre, elle a su inspirer une nouvelle génération de reporteurs canadiens par son parcours journalistique fort éloquent.

Edna Agnes Ekhivalak Elias, C.M., O.Nu.

Qurluqtuq (Nunavut)

Edna Elias se voue à la préservation de la culture et de la langue inuites. Politicienne, linguiste et pédagogue respectée, elle a été commissaire du Nunvaut et directrice du Bureau des langues pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest où elle a aidé à mettre en place des systèmes d'écriture normalisés en inuktitut. Elle a fondé la Société culturelle inuite d'Edmonton et est directrice et membre fondatrice du conseil d'administration du Projet Mieux-être des Autochtones de l'Arctique. Elle a récemment coproduit un documentaire captivant sur l'histoire de sa famille à Qurluqtuq et en Suède.

Jean André Élie, C.M.

Montréal (Québec)

Depuis plus d'une cinquantaine d'années, l'avocat et homme d'affaires accompli Jean André Élie compte parmi les grands piliers du monde des arts. À titre de membre dévoué du comité et du conseil d'administration de l'Orchestre symphonique de Montréal, il a piloté plus de 20 projets transformateurs et campagnes de financement qui ont profondément enrichi le paysage culturel de la ville. Parallèlement, il a généreusement mis ses habiletés et son expertise au service d'oeuvres de bienfaisance comme la Fondation québécoise du cancer et le Défi sportif des athlètes handicapés.

Ann McCain Evans, C.M.

Florenceville-Bristol (Nouveau-Brunswick)

Depuis des années, Ann McCain Evans se distingue par son action philanthropique et bénévole. Elle a appuyé de nombreux projets innovants pour les arts, la culture, la santé, l'éducation et l'environnement à l'échelle régionale, provinciale et nationale. Divers conseils d'administration, comme ceux de la Galerie d'art Beaverbrook, de la Fondation pour la protection des sites naturels du Nouveau-Brunswick et de Cancer de l'ovaire Canada, ont bénéficié de son engagement constant. Par son leadership auprès des fondations McCain et Harrison McCain, elle a aussi contribué aux bienfaits durables de leurs initiatives en éducation et en santé dans tout le Canada atlantique, particulièrement au Nouveau-Brunswick.

David Glenn Fountain, C.M.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

David Fountain est un homme de compassion reconnu pour son dévouement, dans sa province et au-delà. Il a guidé le conseil d'administration de nombreux organismes voués à l'éducation et à la santé et a présidé avec brio des campagnes de financement, notamment pour le Centre de soins de santé IWK. Par ses généreux dons et loyaux services, il a soutenu le Ballet national du Canada et divers établissements de sa province natale, dont l'Université Acadia, le Collège d'art et de design de la Nouvelle-Écosse, l'Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse et le théâtre Neptune.

L'honorable John Ferguson Godfrey, C.P., C.M.

Toronto (Ontario)

John Godfrey a apporté une contribution importante et durable à la vie publique. Dans l'administration fédérale, il a servi avec distinction à titre de ministre d'État à l'Infrastructure et aux Collectivités et a présenté la Loi fédérale sur le développement durable, qui formulait une stratégie pour assurer un avenir viable au Canada. Il a fondé la célèbre école de journalisme de l'Université King's College à Halifax et oeuvré en faveur de la citoyenneté, de l'internationalisme et de la neuroéducation à titre de directeur du Collège français de Toronto. Il a également mis son expertise au service d'organismes voués à la culture et à la justice sociale.

Serge Gouin, C.M.

Outremont (Québec)

Administrateur chevronné, Serge Gouin a consacré sa carrière au développement de la télédiffusion, de la télédistribution et des télécommunications. Il a notamment hissé Québecor Média et Groupe Vidéotron au rang des plus grandes entreprises au Québec. Il a contribué à l'avancement du monde des communications, et a su faire rayonner l'innovation québécoise et la culture francophone au Canada et à l'étranger. Reconnu dans l'univers philanthropique, il s'engage auprès d'oeuvres caritatives centrées sur la jeunesse, les arts, la santé et l'entrepreneuriat.

Barbara Jackman, C.M.

Toronto (Ontario)

Barbara Jackman est une ardente défenseure des droits des immigrants et des réfugiés. Auteure largement publiée et avocate spécialisée en sécurité nationale et en droits de la personne, elle a porté devant la Cour suprême du Canada de nombreuses affaires relevant de la Charte qui ont fait jurisprudence. Son attachement aux personnes marginalisées et défavorisées de la société se reflète dans son implication auprès d'organismes professionnels et de défense des droits de la personne, dont l'Association du barreau canadien et l'Association canadienne des libertés civiles. Elle est une source d'inspiration et une mentore très appréciée en droit canadien des réfugiés.

Christina Jennings, C.M.

Toronto (Ontario)

Christina Jennings est à l'avant-scène du monde de la télévision et du cinéma depuis des années. Fondatrice et PDG de la seule entreprise canadienne de divertissement dirigée par une femme, Shaftesbury, elle a produit des milliers d'heures de programmation, dont des émissions télévisées de grande écoute, des émissions pour enfants, des longs métrages et des séries Web. Elle est surtout connue pour avoir porté à l'écran, auprès d'un fidèle public, la série dramatique d'époque Les enquêtes de Murdoch. Mentore active, elle appuie les nouveaux talents, devant comme derrière la caméra, et par sa gouvernance, notamment comme présidente du Centre canadien du film.

Andy Jones, C.M.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Andy Jones fait rayonner Terre-Neuve sur la scène mondiale. Depuis une quarantaine d'années, le lauréat de deux prix Gemini et du prix ACTRA pour l'ensemble de ses réalisations déploie ses multiples talents sur la scène télévisuelle et cinématographique canadienne et présente en tournée des spectacles solos louangés d'un océan à l'autre. Figurant parmi les conteurs les plus vénérés du Canada, il a reçu de prestigieuses récompenses pour ses livres pour enfants adaptés de contes folkloriques traditionnels. Avec l'humour et la chaleur qu'on lui connaît, il continue à perpétuer la culture de sa province adorée.

Bengt Jörgen, C.M.

Toronto (Ontario)

Le danseur et chorégraphe Bengt Jörgen a fait rayonner le ballet partout au pays. Fondateur et directeur artistique du Ballet Jörgen du Canada, il a présenté un répertoire original d'oeuvres classiques et contemporaines dans diverses petites communautés rurales. Il a fait découvrir des spectacles de ballet stimulants qu'il a rendu accessibles à des gens qui n'auraient normalement pas eu l'occasion d'en profiter, et il a éveillé l'intérêt des enfants pour cette forme d'art. Enseignant dévoué, il a encadré de jeunes danseurs et chorégraphes de la relève, notamment dans le cadre de sa coopération avec le Collège George Brown, relation qu'il entretient depuis plus de deux décennies.

Robert Korneluk, C.M.

Ottawa (Ontario)

Robert Korneluk est un éminent généticien moléculaire et chercheur scientifique biomédical. Professeur à l'Université d'Ottawa et directeur du Centre de recherche sur l'apoptose du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario (CHEO), il a créé le laboratoire de diagnostic en génétique moléculaire du CHEO, le premier du genre dans la région. Son rôle novateur dans la recherche sur l'immunothérapie et dans la fondation de l'une des premières entreprises de biotechnologie à moduler la mort cellulaire a donné lieu à des avancées importantes dans le traitement du cancer et d'autres maladies.

Gilbert Laporte, C.M.

Montréal (Québec)

Spécialiste de la recherche opérationnelle, Gilbert Laporte a contribué au progrès des sciences de la décision de manière déterminante. Professeur à l'École des hautes études commerciales de Montréal, il a développé des méthodes d'optimisation qui permettent de résoudre une grande variété de problèmes complexes, notamment en matière d'efficacité, de gestion du risque et de réduction des pertes. Ses travaux ont influencé le fonctionnement quotidien de plusieurs entreprises, agences gouvernementales et organismes publics, autant au pays qu'à l'étranger, surtout dans les domaines de la logistique et des transports.

Walter J. Learning, C.M., O.N.B

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Le Terre-Neuvien Walter Learning cultive l'excellence au théâtre partout au Canada. Il est le fondateur de Theatre New Brunswick, compagnie de théâtre professionnelle et accessible qui a visité tous les coins de la province. Modèle de constance dans son leadership, il a été un directeur artistique respecté, notamment au Vancouver Playhouse et au Festival de Charlottetown. Ses oeuvres comme directeur, acteur et écrivain ont été vues d'un océan à l'autre, et son implication dans le domaine a fait éclore le talent de nombreux jeunes comédiens.

James Lockyer, C.M.

Toronto (Ontario)

James Lockyer est un champion des personnes injustement condamnées. Avocat et défenseur de la justice sociale, il a cofondé Innocence Canada. Avocat principal de l'organisme, il a participé à diverses enquêtes publiques, dont la Commission Morin et la Commission d'enquête sur la médecine légale pédiatrique en Ontario, et a joué un rôle clé dans de multiples disculpations. En dehors de son travail de prévention des erreurs judiciaires au Canada, il s'emploie à soutenir les adultes ayant des troubles de développement et à donner des conférences sur la justice et l'égalité.

L'honorable Joseph Robert Nuss, C.M., C.R.

Montréal (Québec)

Depuis des décennies, Joseph Nuss s'emploie à édifier une société plus inclusive et plus juste et se fait le champion indéfectible de la protection des droits de la personne. À titre de juge de la Cour d'appel du Québec, il a notablement contribué à la jurisprudence canadienne et a participé activement au programme de médiation innovateur de la Cour. Avocat renommé, il a agi en qualité de conseiller juridique auprès de diverses commissions d'enquête fédérales. Premier président du département français du Congrès juif canadien, il a fait la promotion du renforcement des liens entre les différentes communautés de Montréal.

Hanna Maria Pappius, C.M.

Montréal (Québec)

Hanna Pappius est une éminente neurochimiste, défenseure du bien-être des animaux et chef de file communautaire. Professeure émérite à l'Université McGill, elle a mené des recherches inédites sur l'oedème cérébral et les effets des traumatismes crâniens sur les mécanismes des neurotransmetteurs et des récepteurs. Elle a prôné le traitement éthique des animaux en recherche scientifique à titre de présidente de longue date du Comité de protection des animaux de l'Institut neurologique de Montréal. Personnalité importante de la communauté canado-polonaise, elle a siégé au conseil d'administration de l'Institut polonais des arts et des sciences au Canada et a été directrice de sa bibliothèque polonaise affiliée à l'Université McGill.

Kathleen Reichs, C.M.

Montréal (Québec) et Charlotte (Caroline du Nord), États-Unis d'Amérique

Anthropologue judiciaire et auteure, Kathy Reichs puise dans un vaste bagage de connaissances pour créer des récits captivants et riches en suspense et en détails techniques. Elle est internationalement reconnue pour sa série de romans policiers ayant inspiré l'adaptation télévisuelle Bones. Comme la protagoniste de la série, elle est appelée par les services de police et les agences gouvernementales à participer à des enquêtes criminelles au Canada. Son oeuvre écrite est largement appréciée des Canadiens, non seulement pour la qualité de ses histoires, mais aussi pour le tableau qu'elle peint de la ville de Montréal et de la province de Québec.

Il s'agit d'une nomination honorifique.

Henri-Paul Rousseau, C.M.

Montréal (Québec)

Henri-Paul Rousseau a joué un rôle important dans les domaines économique et financier. Expert en politiques publiques, il a aussi été conseiller auprès des gouvernements du Canada et du Québec. Administrateur chevronné, il a occupé des postes de haute direction au sein de grandes institutions financières. De retour à l'enseignement universitaire, il s'intéresse notamment à l'impact économique des nouvelles technologies. Il s'investit aussi dans la gouvernance et la collecte de fonds auprès de plusieurs fondations oeuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture au Québec.

Brenda Harris Singer, C.M.

Toronto (Ontario)

Brenda Singer est une fervente défenseure des bienfaits découlant des services de santé mentale communautaires. Fondatrice du centre Progress Place de Toronto, elle a lancé au Canada le modèle Clubhouse, axé sur l'adhésion à un groupe, pour la réhabilitation psychosociale. Depuis que le centre a accueilli ses premiers membres en 1982, Progress Place s'est incorporé au tissu social de la ville en offrant une vaste gamme de services qui aident ses membres à entreprendre leurs propres plans de rétablissement et à prendre racine dans leur communauté. Grâce à son influence et ses conseils, 30 clubs de ce type ont vu le jour dans l'ensemble du pays.

Arthur Slutsky, C.M.

Toronto (Ontario)

Arthur Slutsky a transformé la pratique de la médecine de soins intensifs dans le monde entier. Pneumologue et professeur de renom à l'Université de Toronto, il a notablement amélioré les résultats cliniques pour les patients par ses recherches sur les mécanismes sous-jacents aux lésions pulmonaires causées par les ventilateurs. Durant son mandat de vice-président de la recherche à l'Hôpital St. Michael's de Toronto, il a propulsé l'établissement au rang de centre de recherche de premier plan en recrutant des scientifiques de réputation internationale et en assurant un financement continu, pour ainsi consolider la réputation du centre hospitalier à l'échelle mondiale.

Dorothy E. Smith, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique) et Toronto (Ontario)

Par ses recherches visionnaires, Dorothy Smith a apporté une dimension féministe novatrice à la sociologie. Elle est reconnue mondialement pour avoir développé l'ethnographie institutionnelle, courant de sociologie axé sur les personnes réelles comme sujets plutôt que comme simples objets de recherche. La recherche est fondée sur leurs actions en lien avec les autres et sur les circonstances qui les entraînent dans des relations de domination échappant à leur entendement et à leur contrôle. Elle a aussi aidé à créer le Centre de recherches sur les femmes de Vancouver et le Centre des études féminines en éducation de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario.

L'honorable Allan H. Wachowich, C.M., A.O.E., c.r.

Edmonton (Alberta)

Allan Wachowich a voué sa vie professionnelle et personnelle au service de sa communauté. Reçu au Barreau à la fin des années 1950, il s'est ensuite distingué à titre de juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta de l'an 2000 jusqu'à sa retraite. Affectueusement surnommé le « prince polonais » dans sa communauté, il est réputé pour son implication et son action bénévole dans la ville d'Edmonton. Il se consacre particulièrement à des initiatives en droit et en éducation, ainsi qu'au sport et à des causes liées à sa foi et son patrimoine.

John Wade, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

John Wade a apporté une contribution importante à la formation et à la pratique médicales au Canada. Professeur et doyen émérite à l'Université du Manitoba, il a assumé des rôles variés et éminents dans le milieu médical, universitaire et gouvernemental au fil d'une carrière de plus de 50 ans. Anesthésiste de formation et de profession, il a plaidé pour une plus grande attention à la sécurité des patients et pour l'amélioration de la qualité des soins de santé tant dans le cadre universitaire que professionnel. Il a notamment été le président fondateur de l'Institut canadien pour la sécurité des patients.

FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU CANADA

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiens de tous les milieux de la société ont reçu l'Ordre du Canada. La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.

Devise et grades

La devise de l'Ordre, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, signifie « Ils désirent une patrie meilleure ». Sa Majesté la Reine est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et Compagnon principal de l'Ordre.

Compagnon - Initiales honorifiques : C.C.

souligne la prééminence sur la scène nationale, ou les réalisations, ou les services rendus à l'échelle internationale

Officier - Initiales honorifiques : O.C.

souligne les services ou les réalisations au niveau national

Membre - Initiales honorifiques : C.M.

souligne les contributions remarquables au niveau local ou régional, ou dans un domaine particulier

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre du Canada a la forme d'un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d'érable entourée d'un anneau rouge sur lequel est circonscrite la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). L'anneau est placé sous la couronne royale. L'insigne est fait d'argent fin et est composé de trois pièces individuelles : le flocon, l'anneau et la feuille d'érable. La couleur est ajoutée à la main par l'application d'un émail opaque et translucide.

L'insigne de l'Ordre du Canada a initialement été conçu en 1967 par Bruce Beatty, C.M., S.O.M., C.D. Les dessins techniques utilisés par la Monnaie royale canadienne pour créer l'insigne ont été conçus par l'Autorité héraldique du Canada à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général. L'insigne, dont la fabrication a été remise à jour, est produit par la Monnaie, dans son installation située à Ottawa.

Admissibilité

Tous les Canadiens et Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada, à l'exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. La constitution de l'Ordre permet à des non-Canadiens d'être admissibles à des nominations à titre honorifique. Les membres de la famille royale, les gouverneurs généraux ainsi que leurs époux respectifs sont nommés membres extraordinaires de l'Ordre. L'Ordre ne peut être décerné à titre posthume.

Les Officiers et les Membres peuvent être promus dans l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations, pourvu qu'ils aient continué à oeuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. Habituellement, une promotion peut être envisagée à partir de la cinquième année de la nomination initiale.

Nominations

Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d'individus dignes d'être nommés au sein de l'Ordre du Canada. Les nominations sont faites sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre, un conseil indépendant présidé par le juge en chef du Canada. Les membres du Conseil reflètent la diversité et l'excellence au sein de la société canadienne. Certains d'entre eux sont nommés en vertu de la fonction qu'ils occupent; d'autres sont nommés pour un mandat d'une période déterminée afin d'assurer une représentation équilibrée des diverses régions du pays.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 10:10 et diffusé par :