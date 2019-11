Nouvelle campagne de la CNESST sur les normes du travail - Au Québec, c'est la norme





QUÉBEC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dévoile aujourd'hui sa nouvelle campagne publicitaire sur les normes du travail. L'objectif : informer les employeurs ainsi que les travailleuses et travailleurs du Québec sur les principaux changements apportés à la Loi sur les normes du travail (LNT) en juin 2018.

Pour une meilleure compréhension

La LNT englobe de nombreuses dispositions. Si certaines sont bien connues, d'autres doivent être davantage expliquées.

Avec cette campagne sous le thème « Au Québec, c'est la norme. » la CNESST s'attarde sur trois sujets qui suscitent souvent des questions dans les milieux de travail :

Les vacances annuelles;

Les absences et les congés;

La prévention du harcèlement psychologique et sexuel.

Plusieurs des changements apportés à la LNT en 2018 ont pour but de favoriser la conciliation famille-travail, notamment en bonifiant certains congés. Ils visent aussi à rehausser les protections accordées aux personnes salariées qui n'ont que le régime des normes du travail pour encadrer leurs conditions de travail, ainsi qu'à adapter la loi aux nouvelles réalités du marché du travail.

Comment s'informer?

Pour sensibiliser et informer les employeurs et les personnes salariées, la CNESST diffuse dès aujourd'hui, et jusqu'au 15 décembre, trois messages radio de 30 secondes en français et en anglais dans les grandes stations du Québec. S'ajouteront des messages sur le Web et les médias sociaux, et des articles dans différents médias pour atteindre les principaux acteurs du milieu de travail.

Pour écouter les trois messages radio et en savoir plus sur les modifications de la LNT, visitez le respectdesnormes.com.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : CNESST

Direction générale des communications

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 10:00 et diffusé par :