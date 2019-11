The Estée Lauder Companies sur le point d'acquérir Dr. Jart+





The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition des actions qu'elle ne détient pas déjà en propriété véritable dans Have & Be Co. Ltd., la société mondiale de soins pour la peau basée à Séoul Dr. Jart+ et la marque de soins pour hommes Do The Right Thing. L'acquisition, qui devrait se conclure en décembre 2019, fait suite à l'investissement minoritaire de la Société dans Have & Be Co. Ltd. en décembre 2015, en vertu d'un accord conclu à cette date. Étant reconnue comme l'une des marques de soins pour la peau ayant la croissance la plus rapide au monde, Dr. Jart+ devrait permettre de renforcer davantage la position de leader de The Estée Lauder Companies dans le secteur des soins pour la peau, et permettra notamment d'augmenter sa clientèle en Asie / Pacifique, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Royaume-Uni et pour les ventes de voyages de détail. Il s'agit de la première acquisition par la société d'une marque de beauté basée en Asie.

Depuis décembre 2015, date à laquelle la société a initialement investi dans Have & Be Co. Ltd., Dr. Jart+ a connu une croissance significative et devrait atteindre un chiffre d'affaires en ventes nettes supérieur à 500 millions de dollars pour l'année civile 2019. La valeur totale de Have & Be est évaluée à environ 1,7 milliard de dollars et The Estée Lauder Companies a convenu d'acquérir les deux tiers restants de Have & Be Co. Ltd., déduction faite de la trésorerie acquise et sous réserve de certains ajustements postérieurs à la clôture. La société prévoit de financer cette transaction par des emprunts. L'acquisition est soumise à certaines conditions, notamment des autorisations réglementaires. En ce qui concerne la clôture, la société prévoit réaliser un gain hors caisse sur son investissement initial dans Have & Be Co. Ltd.

Fondée en 2005 par le PDG, M. ChinWook Lee, à Séoul, en Corée du Sud, Dr. Jart+ est une marque mondiale de soins pour la peau à forte croissance, issue d'une innovation avant-gardiste qui propose une large gamme de produits de soins pour la peau hautement performants. Grâce à une combinaison unique de science dermatologique et d'art - comme en témoigne le nom de marque, qui s'inspire de l'expression « Doctor joins Art » (le médecin rejoint l'art), Dr Jart+ s'adresse à un large éventail de consommateurs et a de nombreux adeptes parmi la génération du millénaire en Asie et aux États-Unis. Surtout connue pour ses collections haut de gamme de soins pour la peau tendance comme Cicapair et Ceramidin, la marque est réputée pour son pipeline d'innovations exceptionnel en rapide évolution et pour ses capacités de commercialisation rapide. Vendue dans plus de 35 pays au travers de canaux multi-spécialisés, d'agences de voyage, de magasins indépendants, de grands magasins haut de gamme et de sites e-commerce, la marque propose une large gamme de soins hydratants, de masques, de nettoyants et de sérums de grande qualité très appréciés pour leurs formulations innovantes et révolutionnaires.

« Nous avons établi un partenariat à long terme incroyable avec ChinWook Lee et son équipe formidable au cours des quatre dernières années, et nous sommes très heureux d'accueillir officiellement cette marque en forte croissance et mondialement appréciée au sein de notre portefeuille », a déclaré Fabrizio Freda, président et président-directeur général de The Estée Lauder Companies Inc. « En tant que première acquisition par la société d'une marque de beauté basée en Asie, Dr Jart+ se concentre sur la création de produits de soin pour la peau haut de gamme qui réunissent la science dermatologique, des capacités d'innovation incroyables et l'expression artistique. Cela apporte un ajout stratégique formidable à notre portefeuille diversifié en marques de beauté de prestige. Nous comptons poursuivre cette croissance mondiale dans les années à venir ».

« The Estée Lauder Companies constitue le siège idéal pour nos marques », a déclaré M. Lee, fondateur et chef de la direction de Have & Be Co. Ltd. « Depuis le début de notre partenariat il y a quatre ans, la société partage notre mission : fournir les meilleurs produits de soin pour la peau et de beauté aux consommateurs du monde entier. Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre ce partenariat tout en poursuivant l'innovation et le développement de nos marques à l'échelle mondiale ».

« L'esprit d'entreprise et la créativité de Dr Jart+ conviennent parfaitement à The Estée Lauder Companies », a déclaré William P. Lauder, président exécutif de The Estée Lauder Companies Inc. « Alors que les consommateurs se concentrent de plus en plus sur les soins pour la peau et que ce secteur poursuit sa rapide croissance mondiale, l'influence de marques de pointe proscientifiques, telles que Dr. Jart+, est indéniable. Nous sommes ravis d'accueillir ChinWook Lee et toute son équipe au sein de notre famille ».

Jane Hertzmark Hudis, présidente du groupe The Estée Lauder Companies Inc., ajoutera Dr. Jart+ au portefeuille de marques dont elle est en charge.

Dans le cadre de cette transaction, Perella Weinberg Partners LP a agi à titre de conseiller financier pour The Estée Lauder Companies Inc., alors que Lowenstein Sandler LLP et Kim & Chang ont agi à titre de conseillers juridiques. Have & Be Co. Ltd. a bénéficié des conseils financiers de Michel Dyens & Co. et des conseils juridiques de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et de Bae, Kim & Lee LLC.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, notamment celles qui figurent dans les remarques citées et celles concernant la date de clôture prévue, les attentes concernant la marque acquise et les avantages de l'acquisition, impliquent des risques et des incertitudes. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les déclarations prospectives, nous pouvons mentionner la capacité des parties à satisfaire les conditions de clôture prévues dans le contrat d'achat définitif, les conditions économiques et autres conditions actuelles sur le marché mondial, les mesures entreprises par les détaillants, les fournisseurs et les consommateurs, la concurrence, la capacité de la société à intégrer avec succès l'entreprise acquise et / ou à mettre en oeuvre son plan stratégique à long terme, ainsi que celles décrites dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 30 juin 2019.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits haut de gamme de soins pour la peau, de maquillage, de parfums et de soin des cheveux. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M · A · C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone Londres, Bumble and Bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Éditions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, De Kilian, BECCA et Too Faced.

ELC-C

ELC-F

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 10:00 et diffusé par :