Sagemcom annonce la première passerelle résidentielle certifiée Wi-Fi 6 pour les opérateurs de services haut débit

LE 13 NOVEMBRE 2019, SAGEMCOM A OBTENU LA CERTIFICATION Wi-Fi 6 (ID: WFA91587) DE LA Wi-Fi ALLIANCE POUR SA NOUVELLE GATEWAY FIBRE 10G PON, F@ST 5688AX, PREMIERE GATEWAY RESIDENTIELLE CERTIFIEE Wi-Fi 6.

La nouvelle génération de gateway résidentielle, F@st 5688ax, est conçue pour les consommateurs et les petites entreprises et permet d'offrir un débit symétrique jusqu'à 10 Gbit/s aux foyers fibrés. L'intégration de la dernière technologie Wi-Fi 6 permet d'assurer une distribution plus performante de ce haut débit vers les différents terminaux sans fil connectés au réseau domestique local.

Première gateway résidentielle certifiée Wi-Fi 6, le produit F@st 5688ax démontre le leadership de Sagemcom en matière d'intégration technologique pour le marché du haut débit. Cette réussite est le fruit de l'expérience et de l'expertise de Sagemcom en matière d'ingénierie du haut débit et de sa capacité à fournir les dernières innovations dans des délais très courts. Elle démontre également un partenariat stratégique efficace avec les fournisseurs de technologie. Anticipant en permanence les besoins du marché, Sagemcom a été le seul fournisseur de gateways résidentielles à participer activement à tous les plugfests Wi-Fi 6, contribuant ainsi à l'adoption de cette technologie par l'industrie et les fournisseurs de services.

Sagemcom propose le Wi-Fi 6 dans toutes ses gammes de produits pour le haut débit : gateways résidentielles Fibre, Câble, DSL, FTTH, 4G/5G et répéteurs Wi-Fi.

A propos de Sagemcom

Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du haut débit (décodeurs, box Internet), de la smart city (smart meter et smart grid), et de l'Internet des Objets (membre fondateur de l'Alliance LoRa). Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à Rueil- Malmaison, emploie 5 500 personnes sur les cinq continents.

