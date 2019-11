Mediagrif renforce ses capacités de vente en annonçant la nomination d'un nouveau vice-président, ventes chez InterTrade





LONGUEUIL, QC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information, annonce aujourd'hui la nomination de M. Steven Quon au poste de vice-président, ventes chez InterTrade Systems Inc., une filiale de Mediagrif spécialisée en solutions d'intégration B2B de la chaîne d'approvisionnement qui optimise la collaboration entre les détaillants, fournisseurs et distributeurs. Les responsabilités de M. Quon seront d'assurer le leadership de l'équipe de vente, d'accélérer la croissance des revenus chez InterTrade tant aux États-Unis qu'au Canada ainsi que le développement d'une stratégie de canaux de ventes et de partenariats stratégiques.

M. Quon a occupé de nombreux postes de direction en ventes et marketing au cours de sa carrière. Il cumule plus de 20 années d'expérience dans le domaine des services logiciels déservant le commerce de détail et de la chaîne d'approvisionnement, dont chez Jesta I.S., Multidev Technologies, ecVision/Amber Road et Raymark/MI9 Retail. Plus récemment, il a travaillé au développement des affaires pour le marché canadien chez CGS dans les secteurs manufacturier et du commerce de détail.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Steven au sein de notre équipe : son expérience et sa forte connaissance des besoins de notre clientèle B2B, notamment dans le secteur de la vente au détail de vêtements de mode, un vertical important pour nous, seront des atouts indéniables pour consolider et élargir notre base de clients », a déclaré Andréanne Simon, présidente d'InterTrade.

« C'est avec grand plaisir que je me joins à InterTrade », a affirmé M. Quon. « Je crois au fort potentiel de la compagnie et je sais qu'avec la qualité et l'expertise de l'équipe déjà en place, nous pourrons propulser InterTrade vers de nouveaux sommets ».

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

À propos d'InterTrade Systems Inc.

Depuis sa creation en 1996, InterTrade Systems s'est imposée comme partenaire de choix pour les compagnies de toutes tailles cherchant à surmonter leurs défis de chaîne d'approvisionnement et d'échange de données informatisées (EDI). En tant qu'opérateur de réseau EDI de premier niveau (Tier-1) pour l'échange de données informatisées (EDI) et fournisseur de solutions catalogues pour la distribution structurée d'information produits selon les standards GS1, InterTrade est reconnu pour l'excellence de son service client et l'expertise de son équipe. InterTrade dessert des milliers de compagnies du secteur du commerce de détail en Amérique du Nord, particulièrement dans les verticaux suivants : industrie vestimentaire, fournitures médicales, marché des pièces automobiles et secteur alimentaire. InterTrade a su se tailler une place plus importante dans le marché quand elle s'est joint à Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) en 2010. Pour plus d'information sur InterTrade, consultez son site Web au www.intertrade.com ou appelez au 1 800 873-7803.

SOURCE Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 09:23 et diffusé par :