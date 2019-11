foodora livre plus que des repas avec une nouvelle fonction « boutique »





TORONTO, 18 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- foodora inaugure aujourd'hui sa nouvelle fonction « boutiques » sur son site web et son application mobile. Ses clients peuvent désormais basculer entre « restaurants » et « boutiques » pour commander tout produit, que ce soit leur sandwich préféré, une soupe ramen et de la pizza, de la nourriture pour animaux, des fleurs, des bières artisanales locales, des vins VQA ou des grains de café artisanaux.



Plus de 60 nouveaux vendeurs apparaîtront dans la nouvelle section « boutiques » de foodora Toronto en plus des 1,500+ restaurants déjà disponibles. De plus, l'entreprise entend implémenter cette fonction à tous les marchés de foodora en 2020.

« Nous savons que les canadiens sont des adeptes précoces en matière de commerce électronique ? ils s'attendent à ce que leurs commerçants préférés soient accessibles partout et en tout temps. Bien entendu, foodora est le joueur sur-demande dans le marché du détail », a dit David Albert, directeur général de foodora Canada. « foodora est déjà bien plus qu'une plateforme de commande de repas en ligne ? plutôt que de se tourner vers des services plus gros et dispendieux qui souvent nécessitent un abonnement, nos clients peuvent maintenant trouver des produits locaux extraordinaires sur foodora et se les faire livrer en moins de 60 minutes. »

En plus de 7-Eleven, devenu partenaire de foodora en 2018, et la LCBO devenue partenaire en septembre, on retrouvera de tous nouveaux commerçants sous la section « boutiques » :

Wine Rack (8 emplacements au centre-ville de Toronto)

(8 emplacements au centre-ville de Toronto) Fresh and Wild Food Market (69 Avenue Spadine.)

The Dog Bowl (984 rue Dundas O.)

Popeye's Supplements Canada (6 emplacements à Toronto)

Gardenview Flowers (252 rue Queen O.)

Strange Love Coffee (101 Avenue Spadina.)

Reid's Distillery (32 Avenue Logan)

Un assortiment de 12 brasseries locales, incluant Amsterdam Brewhouse, Henderson Brewing Co. et Bellwoods Brewery à l'ouest ; et Rorschach Brewing Co. et Eastbound Brewing a l'est.

et de nombreux autres !

« Nous sommes excités de nous associer à foodora et de montrer consommateurs et qu'on est là pour eux durant la saison des fêtes ? que ce soit en magasin ou à leur porte », a dit Michael Tutt, vice président de Wine Rack. « Ce partenariat leur permettra de profiter de leurs vins VQA préférés, de nos vins exclusifs et des cidres plus rapidement et plus facilement. »

« Nos clients pressés manquent de temps à passer dans les allées à la recherche d'ingrédients de dernière minute, de repas préparés à la perfection, de poulets de rôtisserie cuits sur place par notre équipe de chefs ? rendre nos produits plus facilement accessibles est donc quelque chose d'excitant pour nous et l'une de nos priorités », a dit Peter Papadopoulos, propriétaire de Fresh & Wild Food Market. « Nous sommes ravis de nous joindre au service de livraison numéro un à Toronto, foodora, et on a hâte d'apporter notre grande variété de délicieux produits à une nouvelle base de clients.

« Lorsqu'on a appris que foodora pouvait livrer notre bière, on a tout de suite monté à bord », a dit Joey Seaman, directeur du développement des affaires de Bellwoods Brewery. « C'est certainement la manière la plus pratique de remplir les réfrigérateurs des clients torontois qui ne peuvent pas se rendre à nos magasins facilement. »

« On est vraiment emballés d'être la première distillerie offerte sur la plateforme de foodora », a dit Martin Reid, PDG de Reid's Distillery. « En tant qu'entreprise familiale, on a constaté l'impact de l'échange interpersonnel et la livraison directe de notre gin artisanal à nos clients est un pas supplémentaire dans cette direction. On a très hâte de partager Red's Gin avec plus de torontois. »

Tous les cyclistes de foodora qui livrent de l'alcool à Toronto sont certifiés Smart-Serve afin de livrer de l'alcool de manière responsable aux clients âgés de 19 ans ou plus. Si le réceptionnaire ne peut fournir une carte d'identité valide, semble être intoxiqué ou essaie de faire l'achat d'alcool pour un mineur ou un individu intoxiqué, la commande sera annulée et un frais de restockage de 20 $ sera appliqué.

au sujet de foodora

foodora se consacre aux gourmets des quatre coins du Canada en leur livrant leur repas préférés à partir d'une liste de restaurants sélectionnés. Depuis 2015, le service de livraison sur demande s'est élargi à plus de 3,000 restaurants partenaires dans 10 villes à travers le Canada. Appartenant à Delivery Hero, un leader mondial dans le secteur de la livraison, foodora est une entreprise axée sur la durabilité qui aspire à réduire son empreinte de carbone en utilisant des vélos et en s'engageant à réduire la consommation de plastique à usage unique. Pour plus d'information, visitez : http://www.foodora.ca .

Sadie Weinstein

Spécialiste des RP + marketing d'influence, foodora Canada

sadie.weinstein@foodora.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant :

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22da2b31-8b36-456f-bb0a-67d818af29df/fr

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 09:15 et diffusé par :