Airship lance Airship Journeys, un nouvel outil révolutionnaire de simplicité permettant aux marques de créer, gérer et optimiser les expériences clients cross-canal adaptées à l'ère du Mobile





L'entreprise spécialisée dans l'engagement client Airship présente aujourd'hui Airship Journeys, une nouvelle interface visuelle qui simplifie l'engagement client et accroît radicalement l'efficacité des équipes marketing. Les Airship Journeys associent la puissance d'un séquencement visuel et d'une arborescence cross-canal à une visibilité claire de la performance basée sur des objectifs, afin de permettre aux marketeurs de créer, gérer et optimiser rapidement et en quelques clics des parcours d'engagement clients. Désormais, les équipes marketing peuvent rapidement exploiter leurs données et modèles, conjointement aux données mobiles en temps réel, à l'IA prédictive et au machine learning d'Airship, pour créer des séquences multicanal qui améliorent la performance des campagnes et l'expérience client au global.

Les Airship Journeys apportent une réponse aux frustrations liées aux outils actuels « drag & drop » de création de parcours-client qui génèrent des schémas alambiqués, difficiles à créer et presque impossibles à comprendre, analyser et modifier. En novembre 2019, un sondage Airship mené auprès de marketers a révélé que plus de 40 % considéraient que leurs efforts de gestion des communications multicanal étaient infructueux, et plus de la moitié déclaraient avoir des difficultés à identifier les parcours les plus efficaces, voire n'y parvenaient pas. Une trop forte pression marketing est une préoccupation pour plus de 70 % des sondés, tandis que 55 % d'entre eux se préoccupent, à l'inverse, d'une trop faible quantité de messages.

« Les journey builders historiques ont été créés dans un monde centré sur le desktop et les emails, avec beaucoup moins de canaux disponibles et peu d'importance accordée à la localisation et au comportement des clients », déclare Brett Caine, PDG d'Airship. « Ils se sont complexifiés, sans parvenir à s'adapter à une nouvelle ère où l'expérience client est avant tout axée sur la mobilité et l'immédiateté, avec de nombreux autres canaux et une bien plus grande attente en termes de personnalisation et de pertinence en fonction du contexte. Fort d'une décennie d'expertise mobile et d'une intelligence artificielle éprouvée, Airship Journeys propose une approche entièrement nouvelle qui garantit la réussite des équipes marketing et une expérience exceptionnelle pour leurs clients. »

En réunissant la gestion de plusieurs canaux dans une seule et même interface, les Airship Journeys facilitent l'envoi par les marketers des bons messages aux bons utilisateurs via les bons canaux, à savoir les Apps Mobiles, Sites Web, E-mails, SMS, Mobile Wallet et bien plus encore. Les messages peuvent être diffusés selon le canal prioritaire, le canal préféré du client ou un canal de repli. De plus, l'éditeur de message unifié améliore la productivité des équipes marketing en leur permettant de rédiger un message en une fois, et de le diffuser sur de multiples canaux.

« J'aime vraiment la simplicité d'utilisation, et la possibilité de lier les heures de diffusion des messages entre elles, ce qui a permis d'augmenter la productivité de notre équipe. Airship Journeys facilite la visualisation de comment sera vécue l'expérience client, et permet de partager cela en interne » déclare Conner Fryoux, Digital Product Manager chez TGI Fridays. « J'ai hâte de tester de nouveaux cas d'utilisation, et notre équipe de direction est ravie de voir davantage de clients franchir le seuil de nos portes. »

L'approche ouverte de la plateforme Airship facilite également la consolidation et l'exploitation des données et événements via les canaux et systèmes existants, ce qui permet une segmentation plus précise et une exécution plus personnalisée. Pour améliorer encore la réactivité au contexte, Airship Journeys intègre une arborescence cross-canal qui s'ajustent automatiquement en temps réel pour répondre au comportement du client. Airship Journeys surveille et contrôle la fréquence des messages et utilise l'Intelligence Artificielle prédictive pour segmenter les audiences et réengager automatiquement les clients inactifs.

« Airship Journeys nous permet de prendre des décisions rapides et d'adapter à la volée les parcours-clients essentiels, que ce soit pour stimuler l'adoption de fonctionnalités et la notation sur les apps stores, ou pour accroître la fréquence d'achat à des moments clés du cycle de vie, tout cela en tirant pleinement parti de nos propres modèles prédictifs et de nos données historiques. » explique Sam Kirwan, spécialiste du marketing mobile chez Ding.com. « L'énorme avantage réside dans le fait que les Airship Journeys nous ont fait gagner beaucoup de temps, ce qui nous a permis d'étudier des cohortes de clients à différentes étapes de leur parcours et d'accroître le nombre de tests pour restructurer notre marketing autour du cycle de vie de manière holistique - ce qui n'est pas une mince affaire étant donné que nos clients sont répartis dans plus de 140 pays. »

Grâce aux tests en amont et aux retours de The Allstate Corporation, Ding.com, GameStop, JCPenney, Kohl's, NBA International, et TGI Fridays, Airship Journeys a été conçu pour répondre aux demandes complexes des marques mondiales, et est désormais inclus dans la Plateforme d'Engagement Client d'Airship.

Récemment, parmi 18 fournisseurs, Airship a obtenu les scores produits les plus élevés pour l'ensemble des trois cas d'utilisation cités dans les Fonctionnalités essentielles des plateformes de marketing mobile 2019 de Gartner1, à savoir l'acquisition, l'engagement et la rétention. Dans le Magic Quadrant 2019 pour les plateformes de marketing mobile de Gartner2, Airship a été positionnée aux plus hauts niveaux pour à la fois sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision dans le quadrant des Leaders. Des exemplaires gratuits des rapports sont disponibles ici :

1 Gartner, Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms, Charles S. Golvin, Mike McGuire, 21 octobre 2019

2 Gartner, Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms, Mike McGuire, Charles Golvin, 15 juillet 2019

Gartner Disclosure

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses travaux de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne sélectionner que les fournisseurs ayant obtenu la meilleure note ou autre désignation. Les travaux de recherche publiés par Gartner reflètent l'opinion de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être considérés comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

A propos d'Airship

Les équipes marketing et digitales de milliers d'entreprises parmi les plus renommées au monde font confiance à la plateforme d'Engagement Client d'Airship pour renforcer les liens avec les clients en diffusant des messages pertinents et coordonnés entre tous les canaux.

Fondée en 2009 en tant que précurseur dans le domaine des notifications push, Airship propose aux marques de tirer parti des données utilisateurs, des différents canaux d'engagement, d'une orchestration basée sur l'intelligence artificielle ainsi que des services dont elles ont besoin pour délivrer les notifications push, e-mails, SMS, messages in-app, cartes mobile Wallets et plus encore pour exactement les bonnes personnes et aux moments opportuns; permettant ainsi de renforcer la relation client, d'accélérer l'engagement, de stimuler l'action et d'augmenter la valeur.

Pour plus d'informations sur la plateforme d'engagement client, rendez-vous sur notre blog ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 09:10 et diffusé par :