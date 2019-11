/R E P R I S E -- Le chercheur principal d'une étude sur les risques d'incendie suite à un tremblement de terre à Montréal est disponible pour des entrevues avec les médias/





TORONTO, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Une étude de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC), qui sera publiée à 9h heure de l'Est le 19 Novembre prochain, a révélé que des dommages importants pourraient être causés par un incendie à la suite d'un fort tremblement de terre dans la région de Montréal. L'étude conclut que la ville de Montréal n'est pas préparée à une telle éventualité, mais que les effets négatifs prédits pourraient être réduits de façon considérable par l'entremise de mesures de prévention des pertes expliquées dans le rapport.

L'étude Incendies après séisme dans la région de Montréal a été préparée par Charles Scawthorn. Dr. Scawthorn est également l'auteur de l'étude réalisée en 2001 par l'IPSC intitulée Assessment of Risk due to Fire Following Earthquake Lower Mainland British Columbia, et d'études portant sur San Francisco, Los Angeles et Tokyo. Il est la principale autorité en matière de gestion des risques d'incendie à la suite d'un séisme.

Dr. Scawthorn sera à Montréal les 18 et 19 Novembre et sera disponible pour des entrevues téléphoniques, en personne, ou en studio.

L'étude Incendies après séisme dans la région de Montréal a été parrainée par la compagnie de réassurance SCOR, Desjardins assurance, Aviva Canada et Industrielle Alliance Groupe financier.

Le rapport complet sera disponible le 19 Novembre à compter de 9h, heure de l'Est au www.iclr.org.

À propos de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques

Fondé en 1997 par les assureurs de dommages au Canada, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques est un institut de recherche indépendant sans but lucratif dont le siège social est à Toronto et à l'Université de Western Ontario, à London, au Canada. Le Conseil international pour la science a désigné l'Institut comme Centre d'excellence international en recherche intégrée sur le risque de catastrophes. L'institut est également un membre fondateur de la Global Alliance of Disaster Research Institutes. Les chercheurs de l'Institut sont reconnus à l'échelle internationale pour leur travail innovateur dans plusieurs domaines, incluant le génie éolien et sismique, les sciences de l'atmosphère, l'ingénierie des ressources hydriques et l'économie. La recherche multidisciplinaire est l'un des fondements du travail de l'Institut pour bâtir des communautés plus résistantes face aux catastrophes.

SOURCE Institute for Catastrophic Loss Reduction

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 09:00 et diffusé par :