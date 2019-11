Madison Realty Capital octroie un premier emprunt hypothécaire de 48 millions de dollars pour l'aménagement de bureaux dans l'East Village de Manhattan





NEW YORK, 18 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Madison Realty Capital (MRC) a consenti un prêt de premier rang d'un montant de 48,0 millions de dollars pour le financement du développement d'un projet de bureaux à usage mixte situé au 3 Mark's Place dans le quartier d'East Village à Manhattan, pour un montant de 79,1 millions de dollars.

Hana Financial Group, importante société de services financiers sud-coréenne, a fourni à Real Estate Equities Corporation (REEC), développeur local expérimenté, un financement mezzanine supplémentaire de 31,1 millions de dollars pour capitaliser pleinement le projet.

« Hana nous a demandé de fournir le premier prêt hypothécaire de cette offre de financement afin de tirer parti de notre solide programme de prêts à la construction et de notre expertise du marché », a déclaré Josh Zegen, cofondateur et directeur principal de MRC. « Notre connaissance intime du paysage du crédit national nous permet de nous associer à des institutions financières mondiales déployant des capitaux aux États-Unis. Nous apportons notre expertise en matière de structuration complexe, de due diligence et d'exécution rapide, en plus du service continu et de la gestion d'actifs. »

Les projets de développement de REEC prévoient la création d'un immeuble de bureaux moderne de 6 338 m² sur huit étages, un centre de remise en forme, une terrasse sur le toit et 732 m² de locaux de vente au détail. REEC a signé un bail foncier de 99 ans pour la propriété en 2017.

« Nous connaissons très bien ce sponsor en raison de son excellente réputation et de l'exécution réussie de projets similaires mixtes à usage mixte à Manhattan », a ajouté M. Zegen. « Nous sommes ravis de financer cet immeuble de bureaux de grande qualité et d'avoir pu conclure le plus rapidement possible pour répondre aux besoins de l'emprunteur. »

L'immeuble est bien situé au coin de St. Mark's Place et de la 3e Avenue, dans un quartier de l'East Village de Manhattan qui connaît une croissance importante de la demande pour des espaces de bureaux de qualité réunissant les domaines de la technologie, des finances, du droit et du family office.

Le site est adjacent à 51 Astor Place, un bien de 37 161 m² développé par Minskoff Equities et hébergé par les locataires piliers IBM Watson et St. John's University, ainsi que par d'autres géants du commerce de détail comme Shake Shack, Flywheel, Bluestone Lane et Orange Theory. L'établissement se trouve à quelques encablures de l'université de New York, de Washington Square Park et des métros R, W, 6 et L.

« Il s'agit d'un emplacement privilégié à la fois pour les locataires du secteur des technologies à la recherche d'une identité réelle et pour les sociétés de services financiers spécialisées à la recherche d'un produit de 1ère classe bien aménagé à l'extérieur de Midtown mais proche du passage », a ajouté M. Zegen. « Nous sommes enthousiastes à l'égard de la demande croissante pour ce type de produit et nous sommes confiants que ce bien immobilier est bien placé pour capitaliser sur la croissance continue de ce sous-marché. »

À propos de Madison Realty Capital

Madison Realty Capital (MRC) est une firme privée de capital-investissement immobilier basée à New York, spécialisée dans les placements en capitaux propres et en emprunts. Depuis sa fondation en 2004, MRC a clôturé des transactions représentant environ 11 milliards de dollars dans le secteur des habitations multifamiliales, des magasins de détail, des bureaux, ainsi que des propriétés industrielles et hôtelières. La société gère des investissements aux États-Unis pour le compte d'une base d'investisseurs mondiaux. Le personnel de MRC compte de plus de 60 professionnels experts à travers tout le secteur de l'immobilier : l'investissement, le développement, la propriété et la gestion. Entre autres distinctions du secteur, MRC a été nommée sur la liste prestigieuse « Power 100 » du Commercial Observer des acteurs de l'immobilier de la ville de New York et est régulièrement citée comme l'un des plus grands noms de prêteurs immobiliers.

