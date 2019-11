Liminal Biosciences annonce la prise d'effet de sa déclaration d'inscription sur formulaire F?10 et le dépôt d'un supplément de prospectus





LAVAL,QC, ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (TSX: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), société biotechnologique de stade clinique axée sur le développement de nouveaux médicaments destinés à répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, a annoncé aujourd'hui que sa déclaration d'inscription sur formulaire F?10 (la « déclaration d'inscription »), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États?Unis (la « SEC ») le 12 novembre 2019 en vertu du régime d'information multinational adopté par le Canada et les États?Unis, a été déclarée en vigueur le 15 novembre 2019. La déclaration d'inscription contient le prospectus préalable de base simplifié définitif daté du 14 mars 2018 précédemment déposé (le « prospectus préalable »), qui a été préparé conformément aux règlements sur les prospectus préalables pris en application de la législation canadienne sur les valeurs mobilières et qui est maintenant déposé dans le cadre de la déclaration d'inscription en vertu du régime d'information multinational adopté par le Canada et les États?Unis.

Le prospectus préalable et la déclaration d'inscription permettent à la Société et/ou aux porteurs de titres vendeurs de placer des actions ordinaires (y compris par voie de « placements au cours du marché » conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables), des actions privilégiées, des bons de souscription, des reçus de souscription, des titres de créance, des parts ou une combinaison de ces titres jusqu'à concurrence de 250 millions de dollars canadiens (ou l'équivalent en d'autres monnaies d'après le taux de change applicable au moment du placement) pendant la période de validité du prospectus préalable (initialement déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières en mars 2018).

Si la Société et/ou les porteurs de titres vendeurs décidaient d'offrir des titres au cours de cette période, les conditions particulières, y compris l'emploi du produit tiré de tout placement, seront énoncées dans un supplément de prospectus connexe au prospectus préalable, qui sera déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes et de la SEC.

La Société a également déposé un supplément de prospectus (le « supplément ») au Canada et aux États-Unis relatif à son prospectus préalable et à sa déclaration d'inscription le 15 novembre 2019. Le supplément vise l'inscription aux États-Unis d'un total d'au plus 3 287 311 actions ordinaires détenues par des fonds gérés par Consonance Capital Management (« Consonance »).

Au moyen du supplément, du prospectus préalable et de la déclaration d'information, la Société s'acquitte de son obligation contractuelle de maintenir une déclaration d'inscription valide visant des fonds gérés par Consonance, conformément à un placement privé réalisé en avril 2019.

Le prospectus préalable et le supplément peuvent être consultés sur SEDAR au www.sedar.com. Des exemplaires de la déclaration d'inscription et du supplément peuvent être consultés sur EDGAR au www.sec.gov.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus, dans les territoires où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, plus particulièrement les maladies rares ou orphelines. Les recherches différenciées de Liminal BioSciences comptent notamment l'étude de plusieurs récepteurs couplés à la protéine G, soit le GPR40, GPR84 et le GPR120 appelés récepteurs d'acides gras libres. Ces médicaments candidats possèdent un mécanisme d'action multiple, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (« stimulateurs ») du GPR40 et du GPR120, et des antagonistes (« inhibiteurs ») du GPR84. Notre principal médicament candidat, le PBI?4050, devrait commencer la phase 3 des études cliniques pour le traitement du syndrome d'Alström après consultation et approbation de la Food and Drug Administration des États?Unis (la « FDA ») et de l'European Medicines Agency. Un second médicament candidat, le PBI?4547, est présentement au stade des études cliniques de phase 1.

Liminal BioSciences a également misé sur son expérience dans les technologies de bioséparation par le biais de sa filiale en propriété exclusive, Prometic Bioproduction Inc., lui permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Son principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le RyplazimMC (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer au cours du premier semestre 2020 une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada, au Royaume-Uni, aux États?Unis et à l'île de Man.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. L'information prospective porte notamment sur le prospectus préalable, sur la déclaration d'inscription et sur tout supplément de prospectus déposé relativement à ceux-ci, sur l'émission éventuelle de titres de la Société, sur le nombre de titres pouvant être émis, sur l'emploi du produit tiré du prospectus préalable et de tout supplément de prospectus déposé relativement à celui?ci, sur l'atteinte d'étapes importantes, sur le moment du dépôt d'une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques et sur le moment où débuteront les essais cliniques planifiés de Liminal BioSciences.

Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Liminal BioSciences d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée; la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement; le succès et la durée d'études cliniques; la capacité de Liminal BioSciences de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique; les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, à la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Liminal BioSciences ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

