/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'une aide financière gouvernementale octroyée à la Ville de Waterloo/





WATERLOO, QC, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et du ministre des Transports, M. François Bonnardel, ainsi que le maire de la Ville de Waterloo, M. Jean-Marie Lachapelle, invitent les représentants des médias à une conférence de presse le lundi 18 novembre.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Lundi 18 novembre 2019



Heure : 14 h 30



Lieu : Caserne Joseph-Gallagher

Salle de formation

400, rue Bernard

Waterloo

