/R E P R I S E -- Avis aux médias - Invitation au lancement de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles/





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration invite les représentantes et les représentants des médias au lancement de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Seront dévoilés lors de cet événement, les lauréats des prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack.

Date : 18 novembre 2019



Heure : 15 h



Lieu : Siège social du Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'intégration Carré Saint-Laurent (3e étage) 1200, boulevard Saint-Laurent Montréal

Liens utiles :

Pour connaitre les finalistes du prix Maurice-Pollack : http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/presse/communiques/com20191113.html

Pour connaitre les finalistes du prix Charles-Biddle : https://www.culturepourtous.ca/blog/actualites/nouvelles/les-finalistes-du-prix-charles-biddle-2019/

