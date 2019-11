Invitations médias - Un partenariat unique au monde mis de l'avant à Québec Mines 2019





QUÉBEC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'évènement Québec Mines 2019, les représentants des médias sont invités à participer à deux évènements qui se dérouleront le mercredi 20 novembre en lien avec l'Institut de recherche en mines et environnement UQAT-Polytechnique. Créé en 2013, ce partenariat unique au monde vise le développement de solutions environnementales pour l'ensemble du cycle de vie d'une mine. Celui-ci rassemble deux universités, l'une au centre-ville de Montréal et l'autre au coeur d'une région minière, l'Abitibi-Témiscamingue. À ces deux universités se joignent six partenaires miniers, soit Mines Agnico Eagle, Mine Canadian Malartic, IAMGOLD Corporation, Mine Raglan, Newmont Goldcorp - Éléonore et Rio Tinto Fer et Titane. Un partenariat inégalé à ce jour et reconnu à l'échelle mondiale pour ses retombées en environnement minier.

À la suite du succès de la première phase qui a généré plus de 29 M$ au total (investissements des partenaires miniers et subventions de recherche), les partenaires industriels investiront ensemble un total de 11,2 M$ en recherche au cours de la période 2020-2026.

20 novembre 2019 - Centre des congrès de Québec

Séance : IRME : recherche appliquée au service de l'environnement et du développement responsable des ressources naturelles au Québec

Heure : 13 h 30

Lieu : Salle 309-AB

Activité : Annonce de l'Institut de recherche en mines et environnement UQAT-Polytechnique

Heure : 17 h

Lieu : Salle d'exposition, scène Hydro-Québec

Les représentants des entreprises minières ainsi que des universités se rendront disponibles pour des entrevues. Pour consulter en primeur le document d'information qui sera remis sur place, cliquez ici. Pour visionner la vidéo, cliquez ici.

