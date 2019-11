Northwest Analytics nomme Peter Guilfoyle président-directeur général et administrateur à compter du 12 novembre 2019





PORTLAND, Oregon, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de Northwest Analytics a annoncé la nomination de Peter Guilfoyle au poste de président-directeur général et administrateur. Robert Ward, l'ancien PDG, exercera un rôle consultatif. Ces changements ont pris effet le 12 novembre 2019.

Précédemment, Guilfoyle était vice-président du marketing chez Northwest Analytics. À ce poste, Guilfoyle a propulsé l'entreprise à la première place du classement de notoriété spontanée des marques pour les sociétés d'analyse de la fabrication selon une récente étude de marché (Publitek, novembre 2018), et a placé la plateforme phare de l'entreprise, NWA Focus EMI®, au premier rang des initiatives de l'industrie 4.0 et de transformation numérique pour les fabricants mondiaux.

« Peter est la personne idéale pour diriger Northwest Analytics, compte tenu de sa maîtrise du métier et de sa capacité avérée à produire des résultats et à s'imposer face aux concurrents de plus grande taille », a déclaré Cliff Yee, président du conseil d'administration. « Northwest Analytics est incroyablement bien placée pour continuer à conquérir des parts de marché, développer des solutions d'analyse innovantes qui aident à la réussite de nos clients, et générer une croissance durable du chiffre d'affaires. »

Guilfoyle a déclaré : « Au vu des gains que l'industrie manufacturière est susceptible de réaliser en adoptant l'industrie 4.0 et la transformation numérique, Northwest Analytics et la plateforme NWA Focus EMI® sont en bonne place pour non seulement constituer la base de ces programmes, mais également pour permettre leur déploiement à l'échelle de l'entreprise. Nous sommes ravis d'être la clé de la santé et du succès à long terme de nos clients. »

Avant de rejoindre Northwest Analytics en 2010, Guilfoyle était vice-président exécutif chez Coaxis et Viewpoint Software. Il détient une licence et une maîtrise ès sciences de l'université du Commonwealth de Virginie.

À propos de Northwest Analytics

Northwest Analytics est le principal fournisseur de solutions d'analyse de fabrication de l'industrie 4.0 pour les fabricants, fournissant une aide à la décision des processus à 35 % des fabricants du classement Forbes 1 000 et à plus de 3 000 clients industriels à travers le monde. Northwest Analytics se concentre exclusivement sur l'amélioration de la visibilité opérationnelle et la prise de décisions fondée sur l'analyse pour les fabricants, fournissant une suite puissante et facile à utiliser de solutions d'analyse qui mettent l'accent sur l'intégration à l'échelle de l'entreprise, l'évolutivité et la durabilité. Northwest Analytics est le partenaire de choix lorsqu'il s'agit d'aider ses clients à augmenter leur efficacité et leur rendement opérationnels, tout en offrant un retour sur investissement rapide et efficace. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.nwasoft.com.

Contact médias :

Tara Sybrant

Northwest Analytics

Directrice du marketing

503-224-7727 poste 112

Langue anglaise

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :