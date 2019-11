D-BOX se réjouit du succès de MajorMega alors que son Hyperdeck RV divertit plus de 2 500 adeptes un mois après son lancement





MONTRÉAL, 18 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (« D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file dans le domaine des expériences du divertissement immersif, est fière du rôle qu'elle joue dans l'incroyable succès que connaît le Hyperdeck de MajorMega, soit l'attraction dernier cri de réalité virtuelle de l'entreprise. Ce pionnier dans l'art de combiner réalité virtuelle et effets de mouvement et d'ambiance a récemment annoncé que sa plus récente installation allait rapidement rejoindre près de 3 000 adeptes au cours du premier mois d'utilisation au centre de divertissement Two Bit Circus de Los Angeles.



Installé sur une surface de seulement 300 pieds carrés, le Hyperdeck fait vivre une expérience sans pareil dans un environnement où l'espace est limitée. Un maximum de quatre joueurs peut expérimenter en même temps cette attraction immersive qui les propulse dans des mondes inédits. Grâce aux images interactives, les amis et membres de la famille peuvent jouer de l'extérieur au même moment, transformant cette attraction en incroyable expérience inclusive. La plate-forme entièrement animée par D-BOX bouge en simultané en ajoutant des effets d'intempéries multi-sensoriels réalistes comme des vents de force ouragan, de la chaleur et des tremblements de terre, élevant l'expérience immersive à un niveau encore inégalé.

« Le progrès qu'affiche actuellement le centre Two Bit Circus indique qu'un exploitant peut recouvrer son investissement initial en seulement cinq mois et atteindre un rendement du capital investi de 200 % au cours de sa première année », rapporte Michael Bridgman, cofondateur de MajorMega. « De voir notre Hyperdeck évoluer de cette façon est exaltant pour nous. Nous ne pouvons vanter suffisamment l'équipe de Two Bit Circus qui a su créer une ambiance, une marque et une expérience globale aussi remarquable. Le succès d'une telle attraction est aussi tributaire des efforts qu'y met l'exploitant, alors nous ne pourrions compter sur meilleur partenaire. »

« Travailler avec D-BOX a ajouté une valeur exceptionnelle à notre produit et pour nos clients. Les exploitants ne peuvent se permettre des pannes d'équipement coûteuses ou des frais de réparation venant gruger leurs résultats nets. L'équipement de D-BOX répond bien à ces critères en raison de sa fiabilité en présence de grands volumes d'utilisation comme ceux des parcs Two Bit Circus et Hersheypark », ajoute Michael Bridgman.

« Nous sommes fiers du succès que connaît la dernière attraction de MajorMega et sommes honorés d'être le partenaire officiel d'une équipe aussi remarquable et créative », affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Nous savions dès le début que le Hyperdeck allait devenir une expérience parfaite pour notre technologie de mouvement immersif. Le succès avéré de cette attraction consolide notre engagement visant à intégrer notre technologie novatrice dans le vaste monde des possibilités qu'offre la réalité virtuelle. »

Des représentants de D-BOX et de MajorMega présenteront Hyperdeck à l'occasion de l'exposition IAAPA d'Orlando, au stand no 4631, du 19 au 22 novembre. À ne pas manquer! Planifiez une démonstration ou prenez un rendez-vous ICI.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs réalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX Technologies Inc. (TSX: DBO) a son siège social à Montréal (Canada) et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com.

Pour plus d'information, communiquez avec :

RELATIONS MÉDIAS

Violaine Boucher

Directrice des communications

450 442-3003 (poste 233)

vboucher@d-box.com



RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

Steve Li

Vice-président, Relations avec les investisseurs et stratégie corporative

450 442 3003 (poste 403)

sli@d-box.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e66928f9-cd1c-4227-aaba-f672e3ddd115

Communiqué envoyé le 18 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :